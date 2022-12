Πορτογαλία: Σφοδρές βροχοπτώσεις με πλημμύρες παρέλυσαν τη Λισαβόνα - Σε «κόκκινο» συναγερμό η πόλη

Από τα μεσάνυχτα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανέφεραν 275 περιστατικά στη Λισαβόνα και στη γειτονική πόλη Σετούμπαλ, ανάμεσά τους πλημμυρισμένους δρόμους, σήραγγες και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας 'Αντρε Φερνάντες είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι "δεν θα είναι εύκολη" η επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς οι βροχοπτώσεις πιθανόν να ενταθούν.

Το γραφείο του δημάρχου ανακοίνωσε ότι δεν λειτουργούν τα λεωφορεία και τα τραμ της πόλης, το μετρό δεν λειτουργεί πλήρως και κάποιοι σιδηροδρομικοί σταθμοί δεν είναι προσβάσιμοι επειδή έχουν πλημμυρίσει.

Αντίξοες καιρικές συνθήκες παρέλυσαν την περασμένη Τετάρτη την μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα πλημμυρισμένο υπόγειο.

Ironic, that while I’m in Paris to talk about groundwater, back home on my street in Lisbon there’s a surface water problem happening right now. ??

I’ve never seen surface flooding like this I my street in the 5 years I’ve lived there. #lisbon#rain#floodpic.twitter.com/cqUpoShyXv