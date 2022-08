Πορτογαλία: Στις φλόγες εθνικός δρυμός της χώρας

«Υπάρχει ακόμη ένα ενεργό μέτωπο που μας ανησυχεί», στη συμβολή των δήμων Γκουάρντα και Σελορίκο ντα Μπέιρα, ανακοίνωσε ένας διοικητής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, ο Μιγκέλ Κρους, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

«Το υπόλοιπο της περιμέτρου είναι πιο σταθερό», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι το έργο στο έδαφος των πυροσβεστών υποστηρίζεται από 15 ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη, εκ των οποίων ένα ισπανικό Canadair.

Η φωτιά είναι ήδη η μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού στην Πορτογαλία, έχοντας κατακάψει το παγκόσμιο γεωπάρκο της Unesco στην περιοχή του όρους της Σέρα ντα Εστρέλα, σε υψόμετρο σχεδόν 2.000 μέτρων.

VIDEO: Fires continue to rage for the fifth consecutive day in the forest massif of the Serra da Estrela Natural Park, in central Portugal. The mega-fire has already ravaged 10,000 hectares in the region. pic.twitter.com/r12RRbkO6t