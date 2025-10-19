Quantcast
Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο - Έκλεψαν κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» - Real.gr
real player

Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο – Έκλεψαν κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας»

14:48, 19/10/2025
Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο – Έκλεψαν κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ανεκτίμητης» αξίας είναι τα κοσμήματα τα οποία εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ .

Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής ληστείας, οι δράστες της οποίας έχουν διαφύγει.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε «κοντά» στο μουσείο, ανακοίνωσε το μεσημέρι η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, προσθέτοντας πως βρίσκεται «υπό αξιολόγηση».

Αν και η υπουργός αρνήθηκε να διευκρινίσει για ποιο κόσμημα πρόκειται, η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας. Όπως σημείωσε η εφημερίδα, το κόσμημα έχει σπάσει.

Οι επισκέπτες του μουσείου, που είχε ανοίξει στις 09:00, απομακρύνθηκαν γρήγορα «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», δήλωσε η διεύθυνση του Λούβρου στο AFP.

Η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικά μέσα πως οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά».

Από την πλευρά της η Ντατί επεσήμανε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 ότι «είδαμε κάποιο υλικό» από κάμερες ασφαλείας. «Δεν στοχοθετούν ανθρώπους, εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο», εξήγησε.

 

 

Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες, μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες.

Στη συνέχεια, εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να καταφέρουν να φτάσουν «στην αίθουσα Απόλλωνας», την οποία και στόχευαν. Εκεί, αφού έσπασαν τις τζαμαρίες, δύο άνδρες εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου ενώ ένας ακόμη περίμενε απ’ έξω.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι  δράστες απέσπασαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ, μια καρφίτσα και ένα διάδημα.

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

 

 

Διαμάντια του Στέμματος

Στη Γκαλερί του Απόλλωνα, οι δράστες επικεντρώθηκαν σε «2 προθήκες», σύμφωνα με τον Νουνιέζ.

Η γκαλερί, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’, φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia.

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν «πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί». Ένα σκούτερ εντοπίστηκε μετά τη φυγή τους.

Σειρά διαρρήξεων

Σε ανάρτησή του στο X το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 –εκ των οποίων το 80% ήταν αλλοδαποί–, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα».

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενα κενά στο σύστημα ασφαλείας, ο υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων είναι ευάλωτη.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε ο Νουνιέζ, υπενθυμίζοντας ότι ένα πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας» που δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού περιλαμβάνει και το Λούβρο.

Οι δηλώσεις του γίνονται έπειτα από μια σειρά πρόσφατων διαρρήξεων σε μουσεία της Γαλλίας.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου κλάπηκαν δείγματα φυσικού χρυσού από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το οποίο χαρακτήρισε την απώλεια «ανεκτίμητη» για την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η κλοπή αφορούσε αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού – δηλαδή χρυσού στη φυσική του μορφή –, είχε εξηγήσει το μουσείο, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στις 600.000 ευρώ.

Τον ίδιο μήνα μουσείο στη Λιμόζ, την πόλη της κεντρικής Γαλλίας που είναι γνωστή για την πορσελάνης της, έγινε στόχος διάρρηξης με λεία εκτιμώμενης αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Λευτέρης Σουλτάτος: Η γεμάτη έρωτα ανάρτηση για τη Βάσω Λασκαράκη – «Μ’ εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια…»

Λευτέρης Σουλτάτος: Η γεμάτη έρωτα ανάρτηση για τη Βάσω Λασκαράκη – «Μ’ εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια…»

16:45 19/10
Η Σάκκαρη πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο

Η Σάκκαρη πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο

16:30 19/10
Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών - Γεραπετρίτης: «Η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά»

Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών - Γεραπετρίτης: «Η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά»

16:15 19/10
Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν τους λογιστές και απέσπασαν χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα

Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν τους λογιστές και απέσπασαν χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα

16:00 19/10
Ο Caleb Landry Jones στο InStyle – «Όλοι με κοιτούν στην πιάτσα σαν εξωτικό πτηνό»

Ο Caleb Landry Jones στο InStyle – «Όλοι με κοιτούν στην πιάτσα σαν εξωτικό πτηνό»

15:45 19/10
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι

15:30 19/10
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής της MED9

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής της MED9

15:20 19/10
Νετανιάχου προς IDF: «Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»

Νετανιάχου προς IDF: «Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»

15:15 19/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved