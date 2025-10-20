Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο - Οι «έμπειροι» δράστες και τα σενάρια για την τύχη των κοσμημάτων - Real.gr

«Αποτύχαμε... αυτό είναι σίγουρο». Με αυτή τη φράση, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, παραδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter την κρατική αδυναμία να αποτρέψει τη μεγάλη χολιγουντιανή διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισημαίνει την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα σε αυτά τα μουσεία», πρόσθεσε ο Νταρμανέν στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την οποία υπογράμμισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει εν τέλει τους δράστες.

Η υπουργός Πολιτισμού, Ρασίντα Ντάτι δεν απέκλεισε εμπλοκή ξένης χώρας στη διάρρηξη αυτή. Όπως δήλωσε στο κανάλι CNews, ο εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για την έρευνα της ληστείας στο Λούβρο «δεν αποκλείει καμία υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που συνδέεται με ξένες χώρες».

Έμπειροι και ενδεχομένως αλλοδαποί δράστες

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι έχει «καλές ελπίδες» πως οι δράστες θα εντοπιστούν «πολύ σύντομα».

Η έρευνα για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Ο υπουργός έκανε λόγο για «έμπειρους» ληστές που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί».

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται πίσω από τη ληστεία να κρύβεται «ξένη δύναμη» που ανέθεσε τη δράση. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι «τα έργα θα ανακτηθούν και οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Το υπουργείο Πολιτισμού υποστήριξε ότι το σύστημα συναγερμού λειτούργησε κανονικά και ότι οι πέντε υπάλληλοι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην Γκαλερί αντέδρασαν άμεσα εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο ασφαλείας. Παρά ταύτα, η έρευνα θα εξετάσει την αλυσίδα ευθυνών, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη ληστεία στο Λούβρο μετά την κλοπή της «Μόνα Λίζα» το 1911.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που έκλεψαν οι δράστες της διάρρηξης σε μόλις επτά λεπτά.

Σύμφωνα με το Sky News, πρόκειται για:

-Την τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

-Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

-Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς. Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης.

-Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας. Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

-Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας

-Μια καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη

-Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

-Την καρφίτσα φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.

Προσπάθησαν επίσης να κλέψουν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη ζημιές και βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου.

Πώς έγινε η ληστεία στο Λούβρο

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, η εισαγγελέας Λορ Μπεκό αποκάλυψε πως οι κλέφτες απείλησαν τους φύλακες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο εμβληματικό μουσείο.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εισβάλουν στο Μουσείο του Λούβρου δεν βρισκόταν εκεί λόγω έργων, όπως είχε διαρρεύσει, αλλά μεταφέρθηκε από τους ίδιους, ενώ αν και ο συναγερμός λειτουργούσε κανονικά, δεν είναι βέβαιο αν το σήμα έγινε αντιληπτό από το κέντρο ασφαλείας. Η ληστεία εξάλλου διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά.

Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin.

Importante présence policière sur place.

La foule est tenue à distance.

Le musée restera fermé aujourd’hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO — Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

«Διαθέτουμε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του μουσείου και της πόλης του Παρισιού», δήλωσε επίσης η Μπεκό, κάνοντας λόγο για στοιχεία που αποδεικνύουν προσεκτική προετοιμασία και υψηλό επίπεδο οργάνωσης.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για πράξη οργανωμένου εγκλήματος, που παραπέμπει σε επαγγελματίες κακοποιούς χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ξένης εμπλοκής, ωστόσο δεν θεωρείται πιθανό.

Η εισαγγελέας επιβεβαίωσε επίσης ότι οι τέσσερις δράστες, τους οποίους χαρακτήρισε«κομάντο», παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται.

Μακρόν: Οι δράστες θα εντοπιστούν

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, αλλά και ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια του μουσείου, στο οποίο θα επιστρέψουν τα κλοπιμαία.

Σε μήνυμά του στο Χ, καταδίκασε την κλοπή, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγμα σε μια πολιτιστική κληρονομιά που αγαπάμε, γιατί είναι η Ιστορία μας».

«Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Όλα γίνονται, παντού, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας του Παρισιού, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δύο δράστες ήταν ντυμένοι με κίτρινα γιλέκα υποδυόμενοι τους εργάτες σε ένα φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα, ενώ άλλοι δύο επέβαιναν σε σκούτερ.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος, έφτασαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου, από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες, χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που ένας εκ των δραστών με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα ανοίγει τρύπα με τροχό στη γυάλινη προθήκη, στη φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Οι δράστες έσπασαν δύο προθήκες, μία με τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και μία με τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων».