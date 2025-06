Πώς οι ΗΠΑ χτύπησαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Real.gr

Ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκάλεσε η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μετά τον βομβαρδισμό τα ξημερώματα των πυρηνικών εργοστασίων στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν με βόμβες καταστροφής υπόγειων εγκαταστάσεων bunker buster και δεκάδες πυραύλους Κρουζ τύπου Τόμαχοκ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά έξι βόμβες βαθιάς διείσδυσης στο έδαφος χρησιμοποιήθηκαν στο χτύπημα των εγκαταστάσεων στο Φορντό, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν με τους πυραύλους Κρουζ.

Το άκρως απόρρητο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό βρίσκεται κρυμμένο βαθιά στο έδαφος, σε βάθος που πιστεύεται ότι φτάνει και ίσως ξεπερνά τα 80-90 μέτρα και κατά συνέπεια θα μπορούσε να μείνει ανέπαφο από οποιοδήποτε χτύπημα με συμβατικό όπλο που διαθέτει το Ισραήλ.

Η στιγμή της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Γι’ αυτό το λόγο, το πλήγμα της αμερικάνικης πολεμικής αεροπορίας έγινε με έναν ειδικό τύπο βόμβας, την GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP), που είναι ένα τεράστιο όπλο που ζυγίζει 13 τόνους και μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε βομβαρδιστικό B-2 τύπου stealth.

Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν: Οι τρεις βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ

Η βόμβα MOP ρίχνεται από μεγάλο ύψος ώστε να εκμεταλλεύεται τη δύναμη της κινητικής ενέργειας και να διεισδύσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Το μεγαλύτερο μέρος του βάρους της βόμβας οφείλεται στο παχύ χαλύβδινο περίβλημα και μόνο το 20% είναι εκρηκτική ύλη. Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ένα ειδικό, υπερ-ανθεκτικό κράμα χάλυβα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι γνωστά, μια βόμβα GBU-57 μπορεί να διαπεράσει έως και 60 μέτρα συμβατικού σκυροδέματος ή 100 μέτρα εδάφους.

CNN is now reporting that 6 B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers with the U.S. Air Force dropped a total of 12, not 6, GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) 30,000lb “Bunker Buster” Bombs on the Fordow Nuclear Facility in Central Iran. In addition, U.S. Navy submarines… pic.twitter.com/oK5FvL0dAW

Η βόμβα αυτή δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 2007 και από τότε έχει αναβαθμιστεί αρκετές φορές. Πιστεύεται ότι διαθέτει πυροκροτητή με αισθητήρα κενού, ο οποίος εξετάζει το περιβάλλον και ενεργοποιεί τη βόμβα μόλις αυτή εξέλθει από το συμπαγές πέτρωμα και φτάσει σε κενό χώρο. Αν μια υπόγεια εγκατάσταση έχει πολλά επίπεδα, ο πυροκροτητής μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εκραγεί στο χαμηλότερο υπόγειο επίπεδο, ώστε να προκληθεί η μέγιστη δυνατή καταστροφή.

Οι MOP αναπτύχθηκαν από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ όταν διαπιστώθηκε ότι οι βόμβες διάτρησης που υπήρχαν δεν μπορούσαν να καταστρέψουν ιρακινά καταφύγια κατά τη διάρκεια της εισβολής του 2003.

Ωστόσο, ακόμη και η πιο ισχυρή βόμβα έχει τα όριά της. Μπορεί η MOP να διαπερνά 60 μέτρα συμβατικού σκυροδέματος όπως προαναφέρθηκε, όμως το βάθος αυτό περιορίζεται στα οκτώ μέτρα όταν πρόκειται για σκυρόδεμα με διπλάσια αντοχή. Όμως είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, το Ιράν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της κατασκευής σκυροδέματος υπερυψηλής αντοχής.

It weighs 30,000 pounds, can smash through 200ft of earth, concrete/steel & named the GBU-57A/B ‘bunker buster’ bomb everyone’s talking about.

The US designed/built the non-nuclear ‘Massive Ordnance Penetrator,’ the only nation to possess the bomb & warplane like the B-2… pic.twitter.com/CNGw3p1a9u

