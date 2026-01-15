Πώς σχολίασαν τα ΜΜΕ της Τουρκίας την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στην Ελλάδα και την τελετή υποδοχής - Real.gr

Τα ΜΜΕ της Τουρκίας αφιέρωσαν αρκετό χώρο και χρόνο για να σχολιάσουν την άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» και την νέα εποχή ισχύος στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

«Γαλλικές ενισχύσεις για το ελληνικό ναυτικό! Παραδόθηκε η πρώτη φρεγάτα Belharra», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Sabah, η οποία σχολιάζει ότι το πολεμικό πλοίο, με το όνομα «Κίμων», αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρα μας.

«Η Ελλάδα παρέλαβε το πρώτο από τα πολεμικά πλοία που έχει παραγγείλει», γράφει η εφημερίδα Hurriyet και παράλληλα φιλοξενεί τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια και υπογραμμίζει την αναβάθμιση που συντελείται στις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας. Επίσης σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει συνολικά 4 φρεγάτες κλάσης Belharra από τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το CNN Turk έκανε λόγο για «σόου της Ελλάδας».

Η ιστοσελίδα Haberler.com τονίζει ότι η Ελλάδα παρέλαβε σήμερα στην Σαλαμίνα την πρώτη φρεγάτα κλάσης Belharra από την Γαλλία. Επιπλέον φιλοξενεί την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο «Κίμων» είναι μέρος της προσπάθειας αναβάθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.