Πώς το ουκρανικό χτύπημα με πυραύλους Neptune στο Νοβοροσίσκ έπληξε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου - Real.gr

Η χρήση ουκρανικών πυραύλων Neptune και drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ ανέδειξε τη στρατηγική στόχευση των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, επιτείνοντας την οικονομική πίεση στη Μόσχα και προκαλώντας ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες. Το πλήγμα στην καρδιά της οικονομικής μηχανής του Πούτιν, σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, βάζει φρένο στην εξαγωγή 2,2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως που χρηματοδοτούν τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας έναντι του Κιέβου.

Η επίθεση διέκοψε τη διακίνηση 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς. Η Ρωσία ανέστειλε άμεσα τις προμήθειες και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας σταμάτησε τις φορτώσεις, προκαλώντας άλμα άνω του 2% στις διεθνείς τιμές του αργού. Η αγορά αντέδρασε έντονα, καθώς οποιαδήποτε διακοπή στη ρωσική παραγωγή ή εξαγωγή έχει άμεσες επιπτώσεις στη διεθνή ενεργειακή ισορροπία.

Η ουκρανική επίθεση έπληξε δύο προβλήτες πετρελαίου στο Τσεσκάρις. Η ζημιά προκλήθηκε στον προβλήτα 1 και προβλήτα 1Α, τα οποία χειρίζονται δεξαμενόπλοια χωρητικότητας εκτοπίσματος 40.000 τόνων και 140.000 τόνων αντίστοιχα. Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι το πετρελαιοφόρο Arlan με σημαία Σιέρα Λεόνε επλήγη επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. «Το Νοβοροσίσκ υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Νοβοροσίσκ.

Πώς το ουκρανικό χτύπημα με πυραύλους Neptune στο Νοβοροσίσκ έπληξε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Πύραυλοι Neptune: το “όπλο–υπογραφή” της Ουκρανίας

Στο χτύπημα αυτό, όπως και σε προηγούμενα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, η Ουκρανία αξιοποίησε τους πυραύλους κρουζ Neptune που έχουν εμβέλεια 300 χλμ., πετούν χαμηλά για να αποφεύγουν τα ραντάρ και φέρουν ισχυρή πολεμική κεφαλή ικανή να προκαλέσει εκρήξεις μεγάλης έντασης σε διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς. Το σύγχρονο αυτό όπλο των ουκρανών πέτυχε ένα στρατηγικό πλήγμα στο γόητρο αλλά κυρίως στην οικονομία της Ρωσίας καθώς κατάφερε να διασπάσει την ενισχυμένη αεράμυνα της Μόσχας.

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εκτόξευσαν πυραύλους κρουζ Neptune και χρησιμοποίησαν διάφορους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ «στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του στρατιωτικού και οικονομικού δυναμικού του Ρώσου εισβολέα».

Η Ουκρανία ανέφερε ότι έπληξε ξεχωριστά ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας και μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην κοντινή πόλη Ένγκελς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ρωσική εταιρεία αγωγών πετρελαίου Transneft αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τις προμήθειες προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσαν οι πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας, η οποία εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω του γειτονικού τερματικού σταθμού Γιούζναγια Οζερέεβκα, ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου για λίγες ώρες και στη συνέχεια τις επανέλαβε όταν άρθηκε ο αεροπορικός συναγερμός, ανέφεραν πηγές.

All oil operations at the port of Novorossiysk have been halted. This is reported by Reuters. It comes only three days after the latest Ukrainian strike against oil infrastructure in neighboring Tuapse. With both oil terminals taken out Russia is currently not loading a single… pic.twitter.com/3O2l6bON14 — (((Tendar))) (@Tendar) November 14, 2025



«Χτυπώντας τη χρηματοδότηση του πολέμου»

Το Κίεβο με αυτή την επίθεση δείχνει ξεκάθαρα ότι η εκστρατεία κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων δεν αποσκοπεί μόνο σε στρατιωτικό αντίκτυπο αλλά και σε οικονομικό στραγγαλισμό. Τα έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν τον ισχυρότερο χρηματοδοτικό πυλώνα του ρωσικού πολεμικού μηχανισμού, και κάθε πλήγμα σε διυλιστήριο ή λιμένα εξαγωγών στερεί δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Το χτύπημα στο Νοβοροσίσκ –όπως και τα προηγούμενα σε διυλιστήρια βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος–δείχνει τη στροφή της Ουκρανίας σε επιχειρήσεις μεγάλης ακτίνας, που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.

Σκηνικό έντασης σε όλη την Ουκρανία

Την ώρα που η Ουκρανία έπληξε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, το Κίεβο και πολλές ουκρανικές πόλεις δέχθηκαν μαζικές επιθέσεις . Περισσότερα από 430 drones και 18 πύραυλοι Iskander έπληξαν αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το Κίεβο απάντησε άμεσα, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα και στην ενδοχώρα.