Quantcast
Πώς το ουκρανικό χτύπημα με πυραύλους Neptune στο Νοβοροσίσκ έπληξε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου - Real.gr
real player

Πώς το ουκρανικό χτύπημα με πυραύλους Neptune στο Νοβοροσίσκ έπληξε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

08:30, 15/11/2025
Πώς το ουκρανικό χτύπημα με πυραύλους Neptune στο Νοβοροσίσκ έπληξε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Η χρήση ουκρανικών πυραύλων Neptune και drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ ανέδειξε τη στρατηγική στόχευση των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, επιτείνοντας την οικονομική πίεση στη Μόσχα και προκαλώντας ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες. Το πλήγμα στην καρδιά της οικονομικής μηχανής του Πούτιν, σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, βάζει φρένο στην εξαγωγή 2,2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως που χρηματοδοτούν τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας έναντι του Κιέβου.

Η επίθεση διέκοψε τη διακίνηση 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς. Η Ρωσία ανέστειλε άμεσα τις προμήθειες και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας σταμάτησε τις φορτώσεις, προκαλώντας άλμα άνω του 2% στις διεθνείς τιμές του αργού. Η αγορά αντέδρασε έντονα, καθώς οποιαδήποτε διακοπή στη ρωσική παραγωγή ή εξαγωγή έχει άμεσες επιπτώσεις στη διεθνή ενεργειακή ισορροπία.

Η ουκρανική επίθεση έπληξε δύο προβλήτες πετρελαίου στο Τσεσκάρις. Η ζημιά προκλήθηκε στον προβλήτα 1 και προβλήτα 1Α, τα οποία χειρίζονται δεξαμενόπλοια χωρητικότητας εκτοπίσματος 40.000 τόνων και 140.000 τόνων αντίστοιχα. Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι το πετρελαιοφόρο Arlan με σημαία Σιέρα Λεόνε επλήγη επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. «Το Νοβοροσίσκ υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Νοβοροσίσκ.

Πώς το ουκρανικό χτύπημα με πυραύλους Neptune στο Νοβοροσίσκ έπληξε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου
Πύραυλοι Neptune: το “όπλο–υπογραφή” της Ουκρανίας

Στο χτύπημα αυτό, όπως και σε προηγούμενα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, η Ουκρανία αξιοποίησε τους πυραύλους κρουζ Neptune που έχουν εμβέλεια 300 χλμ., πετούν χαμηλά για να αποφεύγουν τα ραντάρ και φέρουν ισχυρή πολεμική κεφαλή ικανή να προκαλέσει εκρήξεις μεγάλης έντασης σε διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς. Το σύγχρονο αυτό όπλο των ουκρανών πέτυχε ένα στρατηγικό πλήγμα στο γόητρο αλλά κυρίως στην οικονομία της Ρωσίας καθώς κατάφερε να διασπάσει την ενισχυμένη αεράμυνα της Μόσχας.

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εκτόξευσαν πυραύλους κρουζ Neptune και χρησιμοποίησαν διάφορους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ «στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του στρατιωτικού και οικονομικού δυναμικού του Ρώσου εισβολέα».

Η Ουκρανία ανέφερε ότι έπληξε ξεχωριστά ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας και μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην κοντινή πόλη Ένγκελς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ρωσική εταιρεία αγωγών πετρελαίου Transneft αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τις προμήθειες προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσαν οι πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας, η οποία εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω του γειτονικού τερματικού σταθμού Γιούζναγια Οζερέεβκα, ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου για λίγες ώρες και στη συνέχεια τις επανέλαβε όταν άρθηκε ο αεροπορικός συναγερμός, ανέφεραν πηγές.

 


«Χτυπώντας τη χρηματοδότηση του πολέμου»

Το Κίεβο με αυτή την επίθεση δείχνει ξεκάθαρα ότι η εκστρατεία κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων δεν αποσκοπεί μόνο σε στρατιωτικό αντίκτυπο αλλά και σε οικονομικό στραγγαλισμό. Τα έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν τον ισχυρότερο χρηματοδοτικό πυλώνα του ρωσικού πολεμικού μηχανισμού, και κάθε πλήγμα σε διυλιστήριο ή λιμένα εξαγωγών στερεί δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Το χτύπημα στο Νοβοροσίσκ –όπως και τα προηγούμενα σε διυλιστήρια βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος–δείχνει τη στροφή της Ουκρανίας σε επιχειρήσεις μεγάλης ακτίνας, που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.

Σκηνικό έντασης σε όλη την Ουκρανία

Την ώρα που η Ουκρανία έπληξε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, το Κίεβο και πολλές ουκρανικές πόλεις δέχθηκαν μαζικές επιθέσεις . Περισσότερα από 430 drones και 18 πύραυλοι Iskander έπληξαν αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το Κίεβο απάντησε άμεσα, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα και στην ενδοχώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ανοιξιάτικος ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Πότε ξεκινάει νέος γύρος βροχοπτώσεων

Ανοιξιάτικος ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Πότε ξεκινάει νέος γύρος βροχοπτώσεων

07:45 15/11
Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους συνταξιούχους - Πώς θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους

Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους συνταξιούχους - Πώς θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους

08:15 15/11
Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με την εξαφάνιση γυναίκας από τη Ρευματιά Μεσσηνίας το 2021 - Τα ερωτήματα που παραμένουν και οι μαρτυρίες

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με την εξαφάνιση γυναίκας από τη Ρευματιά Μεσσηνίας το 2021 - Τα ερωτήματα που παραμένουν και οι μαρτυρίες

07:20 15/11
Ο οίκος Fitch αναβάθμισε σε «ΒΒΒ» την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας - Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο»

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε σε «ΒΒΒ» την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας - Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο»

00:10 15/11
Φως στο Τούνελ: Βασική ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου

Φως στο Τούνελ: Βασική ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου

07:30 15/11
Ινδία: Αυξήθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Σριναγκάρ

Ινδία: Αυξήθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Σριναγκάρ

08:00 15/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11
Σπύρος Φωκάς: Το σύμβολο της κλασικής ανδρικής ομορφιάς σε μια σπάνια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’60

Σπύρος Φωκάς: Το σύμβολο της κλασικής ανδρικής ομορφιάς σε μια σπάνια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’60

22:50 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved