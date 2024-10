Πως βίωσαν στην Ιερουσαλήμ, Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι την ιρανική πυραυλική επίθεση

Όταν ήχησαν οι σειρήνες, εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στον κεντρικό σταθμό των λεωφορείων, στη δυτική πλευρά της πόλης, κατέφυγαν στο υπόγειο πάρκινγκ, ακολουθώντας τις οδηγίες του στρατού.

Κάποιοι άρχισαν να διαβάζουν ψαλμούς. Άλλοι κοιτούσαν τα κινητά τηλέφωνά τους ενώ ακούγονταν καθαρά οι εκρήξεις απ’ έξω, καθώς πύραυλοι αναχαιτίζονταν στον αέρα από την αντιαεροπορική άμυνα.

Στον δρόμο, στον νυχτερινό ουρανό διαγραφόταν φωτεινή η τροχιά των βλημάτων που κατευθύνονταν από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Αλλεπάλληλες εκρήξεις αντηχούσαν σε όλη την ιερή πόλη.

