Πώς η 13χρονη Λέσλι κράτησε ζωντανά τα τρία αδέλφια της στη ζούγκλα του Αμαζονίου για 40 μέρες

Οι αξιωματούχοι της Κολομβίας ανακοίνωσαν τη διάσωσή των παιδιών την Παρασκευή, καθώς οι ερευνητές «χτένιζαν» μανιωδώς το τροπικό δάσος αναζητώντας τα παιδιά, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Ένα παιχνίδι επιβίωσης, οι παραδόσεις και η αποφασιστικότητα ήταν τα όπλα που έδωσαν στα παιδιά τη δυνατότητα να επιβιώσουν στη ζούγκλα

Η Λέσλι, η μεγαλύτερη, «ήξερε ποια φρούτα δεν μπορεί να φάει γιατί υπάρχουν πολλά δηλητηριώδη φρούτα στο δάσος. Και ήξερε πώς να φροντίζει ένα μωρό», τόνισε η θεία τους, Νταμάρις Μουκουτούι μιλώντας σε ειδησεογραφικό δίκτυο της χώρας.

A video captured the rescue of four young siblings in Colombia who had been missing since the plane they were traveling in crashed in the rainforest on May 1. Officials said Saturday that the children were in good health and had asked for books to read.