Πώς το αμερικανικό Ναυτικό απέτρεψε την επίθεση των Ιρανών στο ελληνόκτητο τάνκερ - Βίντεο ντοκουμέντο

Το πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη, αύξησε την ταχύτητα και άλλαξε πορεία, όταν αντιλήφθηκε τις κινήσεις των Ιρανών, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακή ασφάλειας Ambrey, επικαλούμενη δική της έρευνα για το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο 5ος στόλος των ΗΠΑ:

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ?? https://t.co/HJNTzKtsXvpic.twitter.com/rvzDcATCQq