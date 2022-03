Πώς το Boeing 737 «βούτηξε» κάθετα από τα 29.000 πόδια και συνετρίβη - Βίντεο

Τα δεδομένα υποδεικνύουν κατακόρυφη κάθοδο 31.000 ποδιών ανά λεπτό ή περίπου 350 μίλια την ώρα ή 563 χλμ. την ώρα.

Συγκεκριμένα, η πτήση του Boeing 737 με αριθμό MU5735 αναχώρησε από τη νοτιοδυτική πόλη Κουνμίνγκ στις 1.11 μ.μ. (5.11 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Η καταγραφή της πτήσης από το FlightRadar τερματίστηκε στις 2.22μμ (6.22πμ GMT), ενώ πετούσε σε ύψος 3.225 ποδών με ταχύτητα 376 κόμβων.

Η τελευταία καταγραφή της πτήσης από το FlightRadar ήταν στις 2.22 μ.μ. (6.22 ώρα Ελλάδας), ενώ πετούσε σε ύψος 3.225 ποδών με ταχύτητα 376 κόμβων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστώθεί τι προκάλεσε την ξαφνική βύθιση και τη συντριβή της πτήσης MU5735, αλλά ειδικοί σε θέματα αεροπλοΐας δήλωσαν στη Daily Mail ότι μπορεί να ήταν «ένα συμβάν απώλειας ελέγχου, πιθανώς μετά από ακινητοποίηση του αεροσκάφους σε μεγάλο ύψος» ή μια βλάβη στους αισθητήρες στο πιλοτήριο.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiEpic.twitter.com/ymStHElwn3