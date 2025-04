Ποταμός Κονγκό – Φωτιά σε ξύλινο πλοίο: Για 143 νεκρούς μιλά το Γαλλικό Πρακτορείο – 33 νεκρούς ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στο σκάφος επέβαιναν εκατοντάδες άθρωποι και είναι πολλοί οι αγνοούμενοι και οι εγκαυματίες.

Τουλάχιστον 143 άνθρωποι -σύμφωνα με το Γαλλικο Πρακτορειο- έχασαν τη ζωή τους στον ποταμό Κονγκό και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξύλινο καράβι το οποίο στη συνέχεια ανατράπηκε.

Οι τοπικές Αρχές ανακοινωσαν πως οι νεκροι ειναι μολις 33.

At least 148 people have died and hundreds remain missing after a motorized wooden boat, caught fire and capsized on the Congo River on Tuesday. Officials say the fire began when a woman was cooking on board. #Congo pic.twitter.com/zQnYdmHwIu

— Asia News (@asianewsteam) April 19, 2025