Πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν Τραμπ και Μακρόν - Τι είπαν για Ουκρανία - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν χθες ανήμερα της επετείου τριών ετών από την εισβολή στην Ουκρανία, ψάχνοντας κοινό έδαφος για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης, χωρίς ωστόσο να κρύβουν και τις έντονες διαφορές τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκρινε χθες Δευτέρα ότι θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία «ανακωχής» στην Ουκρανία εντός των «προσεχών εβδομάδων», ακριβώς τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα αυτή όταν εισέβαλαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Το σχήμα θα έπρεπε να είναι το ακόλουθο: διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία κι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία», εισηγήθηκε ακόμη ο κ. Μακρόν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εξαίροντας επίσης την αναγγελία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα περί πιθανής προσεχούς συνάντησής του με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

«Χρειάζεται καταρχήν ανακωχή. Θεωρώ πως θα μπορούσε να συμφωνηθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε ο κ. Μακρόν, ο οποίος εκφράστηκε στα αγγλικά και ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει συζητήσει για τον πόλεμο με σχεδόν όλους τους ευρωπαίους ηγέτες.

«Εάν δεν τηρηθεί, αυτή θα είναι η καλύτερη απόδειξη πως η Ρωσία δεν είναι σοβαρή», υποστήριξε ο Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της συνάντησής του με τον αμερικανό ομόλογό του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, που ήταν αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο γάλλος πρόεδρος παρότρυνε εξάλλου τις ΗΠΑ να φανούν αλληλέγγυες προς την Ευρώπη σε περίπτωση τερματισμού των μαχών στην Ουκρανία. Διαβεβαίωσε πως στις επαφές που διεξήγαγε με 30 ευρωπαίους ηγέτες και συμμάχους, πολλοί από τους συνομιλητές του δήλωσαν ανοικτοί σε ειρηνευτική συμφωνία.

«Αν δεχόμασταν επίθεση, ας φανταστούμε για μια στιγμή πως η Ρωσία θα παραβιάσει αυτή τη συμφωνία. Τι θα γίνει; Έχουμε ανάγκη αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης από τις ΗΠΑ», επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Παρά τις πελώριες διαστάσεις απόψεων, που παραμένουν, ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε «πεπεισμένος πως υπάρχει δρόμος» με τον Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο στόχος της χώρας του είναι να οικοδομήσει μια σταθερή, μακροχρόνια ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη είναι πρόθυμη να γίνει ισχυρότερος εταίρος και να κάνει περισσότερα στον αμυντικό τομέα, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σύνοδο της G7, στην οποία συμμετείχαν ο Μακρόν και ο Τραμπ μέσω βιντεοκλήσης, νωρίτερα, σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι «είχαμε μια καλή συζήτηση».

