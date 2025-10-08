Quantcast
ΠΟΥ: Ζητά διευκρινίσεις από την ινδική κυβέρνηση για το αν έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες το σιρόπι που προκάλεσε θανάτους παιδιών - Real.gr
real player

ΠΟΥ: Ζητά διευκρινίσεις από την ινδική κυβέρνηση για το αν έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες το σιρόπι που προκάλεσε θανάτους παιδιών

16:30, 08/10/2025
ΠΟΥ: Ζητά διευκρινίσεις από την ινδική κυβέρνηση για το αν έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες το σιρόπι που προκάλεσε θανάτους παιδιών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί διευκρινίσεις από το Νέο Δελχί για το αν ένα σιρόπι για τον βήχα, που συνδέεται με θανάτους παιδιών στην Ινδία, έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει την ανάγκη έκδοσης Παγκόσμιου Συναγερμού για Ιατρικά Προϊόντα σχετικά με το σιρόπι Coldrif αφού λάβει επίσημη επιβεβαίωση από τις ινδικές αρχές.

Τουλάχιστον 17 παιδιά, μικρότερα των πέντε ετών, πέθαναν στην Ινδία τον τελευταίο μήνα μετά τη χορήγηση σιροπιού για τον βήχα, το οποίο περιείχε διαιθυλενογλυκόλη (Σ.τ.Σ: μια ουσία που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως αντιψυκτικό και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές) σε ποσότητα σχεδόν 500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved