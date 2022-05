Πού το πάει ο Ερντογάν: Οι «πλάτες» στη Ρωσία, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι εκβιασμοί στο ΝΑΤΟ για Φινλανδία-Σουηδία

«Λάθος, λάθος... Είναι όλα ένα μεγάλο λάθος. Και η Σουηδία και η Φινλανδία και η Ελλάδα», είπε ο Ερντογάν, υποστηρίζοντας πως «οι χώρες της Σκανδιναβίας φιλοξενούν τρομοκρατικές οργανώσεις», εννοώντας την παρουσία Κούρδων σε αυτές, ακόμα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. «Με βάση αυτό, δεν είναι δυνατό για εμάς να έχουμε θετική γνώμη για αυτό», δήλωσε αναφερόμενος στο αίτημα Ελσίνκι και Στοκχόλμης για την ένταξη τους στο NATO.

Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος άφησε ξεκάθαρες αιχμές και για την Ελλάδα, λέγοντας πως «το NATO έκανε λάθη ως προς την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος δύο φορές».

«Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, όμως δεν έχουμε θετικές σκέψεις για το ζήτημα. Διότι οι προηγούμενες διοικήσεις σχετικά με το ΝΑΤΟ, έκαναν ένα λάθος σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, και ξέρετε τη στάση που κρατά η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία αφού παίρνει απο πίσω της και το ΝΑΤΟ. Ως Τουρκία δεν θέλουμε να κάνουμε ένα δεύτερο λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Τουρκίας είναι η «πρώτη παραφωνία στους κόλπους του ΝΑΤΟ σχετικά με την προοπτική ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία», σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ.

Εκτιμάται επιπλέον ότι θα είναι ένα ακόμα αγκάθι στις σχέσεις Τουρκίας- ΗΠΑ, δεδομένου ότι η Ουάσιγκτον έχει διαβεβαιώσει τις δυο χώρες ότι έχουν την υποστήριξή της στον δρόμο για την ένταξή τους.

«Μην αφήσετε το βέτο του να μας σταματήσει…»

Ο Βέλγος ευρωβουλευτής Γκι Φερχόφστατ χαρακτήρισε «σκανδαλώδεις» τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ζήτησε να «μην αφήσουν το βέτο του» να σταματήσει τη διαδικασία.

«Σκανδαλώδες… αλλά μην αφήσετε το βέτο του Ερντογάν να μας σταματήσει… Η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στην άμυνά της το συντομότερο δυνατό, με τη Φινλανδία και τη Σουηδία (και ελπίζουμε σύντομα τη Δανία) ως βασικά μέρη!» τόνισε χαρακτηριστικά μέσω Τwitter.

Scandalous… but don’t let Erdogan’s veto stop us…

EU needs to move forward in defending itself asap, with Finland & Sweden (& hopefully Denmark soon) as key parts ! https://t.co/1jqgSjxLv8