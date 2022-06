Πούμα εισέβαλε σε σχολείο στη βόρεια Καλιφόρνια – Κρύφτηκε κάτω από θρανίο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί στην κοινότητα Πεσκαντέρο, που βρίσκεται 72 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Όπως δήλωσε ο Ακόστα στο πρακτορείο Reuters, το πούμα (ή κούγκαρ) «μπήκε στην τάξη και ξάπλωσε κάτω από ένα θρανίο». Ένας φύλακας έκλεισε την πόρτα της σχολικής αίθουσας για να αιχμαλωτίσει το ζώο.

A mountain lion is currently contained inside a classroom at Pescadero High School in San Mateo County, per @SMCSheriff.

All students and staff are safe, and there is no threat to public safety.

Wildlife officials working on removing animal safely. https://t.co/TvDeC0f8D2pic.twitter.com/JwKe5C1NAX