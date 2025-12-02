Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα - Real.gr

Quantcast
17:17, 02/12/2025
Ηχηρο μήνυμα έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας πως αν η Ευρώπη θέλει να κάνει πόλεμο η Ρωσία είναι έτοιμη.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα, δήλωσε σε διεθνή μέσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και τάσσονται υπέρ του πολέμου, και επιδιώκουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Μάλιστα, δε δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του πολέμου και ως ανθρώπους που δεν έχουν ειρηνική ατζέντα.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε ότι οι απαιτήσεις που έχει η Ευρώπη δεν γίνονται αποδεκτές από τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, δήλωσε ότι η Ρωσία θα λάβει μέτρα εναντίον των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοηθούν την Ουκρανία. Χαρακτήρισε τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στην Τουρκία ως πειρατεία και δήλωσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις

