Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία - Real.gr

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της στρατιωτικής επιχείρησής της με τη χρήση βίας».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν σημείωσε ότι διαπιστώνει πως το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στη Φλόριντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως μπορεί να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός που θα οδηγήσει σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.