Ο Πούτιν ανοίγει «παράθυρο» για συνάντηση με Ζελένσκι - Σκληρή απάντηση από το Κίεβο - Real.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, Τετάρτη (3/9), ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον εκείνος μεταβεί στη Μόσχα. Η τοποθέτηση έγινε στο Πεκίνο, στο τέλος της επίσκεψής του στην Κίνα, με τον ίδιο να σημειώνει πως «δεν έχει αποκλείσει ποτέ μια τέτοια συνάντηση», αλλά έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει ουσιαστικό νόημα, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του Κρεμλίνου ότι κάθε επαφή πρέπει να προετοιμάζεται καλά και να αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο Πούτιν αμφισβήτησε εκ νέου τη νομιμότητα του Ζελένσκι ως προέδρου της Ουκρανίας, αναφέροντάς τον ως «επικεφαλής της ουκρανικής διοίκησης», ενώ υποστήριξε ότι το Κίεβο θα πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για τα εδαφικά ζητήματα. Υποστήριξε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις «βρίσκονται στην επίθεση σε όλα τα μέτωπα» και ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει τις δυνατότητες για μεγάλες επιθετικές επιχειρήσεις.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για το έργο των διαπραγματευτών της Μόσχας, ενώ αναφέρθηκε θετικά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, λέγοντας μάλιστα ότι ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης «έχει αίσθηση του χιούμορ». Ο Πούτιν τόνισε ακόμη ότι παραμένει «στο τραπέζι» μια πρόσκληση προς τον Τραμπ για επίσκεψη στη Ρωσία.

Η απάντηση του Κιέβου και οι διεθνείς αντιδράσεις

Η ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη». Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα υπογράμμισε ότι επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία και τρεις χώρες του Κόλπου, έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν μια ενδεχόμενη συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν. «Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για τέτοιες συναντήσεις ανά πάσα στιγμή», ανέφερε, κατηγορώντας τον Πούτιν ότι «κάνει εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ σε ανάρτησή του στο Truth Social άφησε να εννοηθεί ότι ο Σι Τζινπίνγκ, ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τον Πούτιν «ίσως τον πιο σοβαρό εγκληματία πολέμου της εποχής μας», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια σε τέτοιες περιπτώσεις.