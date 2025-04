Πούτιν: Διέταξε αιφνιδιαστική τριήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία - Real.gr

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο στην Ουκρανία από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, με την ευκαιρία της 80ής επετείου της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας, προειδοποιώντας παράλληλα πως η Μόσχα θα απαντήσει «σε περίπτωση παραβίασης» της εκεχειρίας από το Κίεβο.

«Με απόφαση του Ρώσου προέδρου (…) για ανθρωπιστικούς λόγους, με την ευκαιρία της 80ής επετείου της Νίκης από τα μεσάνυχτα της 7ης προς 8η Μαΐου, και μέχρι τα μεσάνυχτα της 10ης προς 11η Μαΐου, η ρωσική πλευρά ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός», ανέφερε σε μια δήλωση το Κρεμλίνο.

«Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες αναστέλλονται για αυτήν την περίοδο. Η Ρωσία πιστεύει πως η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα», ανέφερε ακόμη.

«Σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός από την ουκρανική πλευρά, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν κατάλληλη και αποτελεσματική απάντηση», προσθέτει, επαναλαμβάνοντάς πως η Ρωσία είναι έτοιμη για «ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις».

Πρόσφατα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του οποίου για την Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει κατά τα τρία και πλέον έτη της επίθεσης του στρατού του, είχε ανακοινώσει πάλι εκεχειρία με την ευκαιρία του Πάσχα στις 19 και 20 Απριλίου.

Τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορήθηκαν στη συνέχεια για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, παρότι μια μείωση της έντασης των μαχών έγινε αισθητή σε πολλούς τομείς του μετώπου, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

