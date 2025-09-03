Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με τον Ζελένσκι - Real.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη (3/9) ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εάν ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβεί στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, πρόσθεσε όμως ότι μένει να φανεί αν μια τέτοια συνάντηση θα είναι άξια λόγου.

Ο Ζελένσκι πιέζει για μια συνάντηση με τον Πούτιν προκειμένου να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας ενώ παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική διευθέτηση- έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

Μιλώντας στην Κίνα στο τέλος μιας επίσκεψής του εκεί, ο Β. Πούτιν είπε ότι ήταν πάντα ανοιχτός στο να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε την συχνά επαναλαμβανόμενη θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι

καλά προετοιμασμένη εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσο για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά έχει νόημα; Ας δούμε», είπε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης είπε ότι κατά την άποψή του η Ουκρανία χρειάζεται να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να διεξαγάγει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα εάν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος. Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, έναν ισχυρισμό που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες απέρριψαν ως απόπειρα παράνομης αρπαγής γης που υποστηρίχθηκε από έναν πόλεμο κατάκτησης αποικιακού τύπου.