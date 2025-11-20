Πούτιν: Έμαθε ότι η πόλη Κουπιάνσκ βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας - Real.gr

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ζήτησε από τον στρατηγό Γκεράσιμοφ να εξετάσει εάν υπάρχουν οι συνθήκες για να δοθεί η δυνατότητα σε Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί να παραδώσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε σήμερα διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι η πόλη Κουπιάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. «Επομένως, αυτό ήταν; Έχει τελειώσει;» ρώτησε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, για να λάβει καταφατική απάντηση από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ δήλωσε εξάλλου ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν το 80% της πόλης Βοβτσάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο Πούτιν ενημερώθηκε επίσης για την κατάσταση στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί στην πόλη Κοστιαντίνιφκα.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει Ρώσους στρατιώτες να περπατούν ανενόχλητοι στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ, περιπολώντας σε έρημους δρόμους με ερειπωμένες πολυκατοικίες.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ζήτησε από τον στρατηγό Γκεράσιμοφ να εξετάσει εάν υπάρχουν οι συνθήκες για να δοθεί η δυνατότητα σε Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί να παραδώσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

ΑΠΕ-ΜΠΕ