Συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ: Σε τροχιά επανέναρξης οι συνομιλίες με Ουκρανία - Real.gr

Επικοδομητική ήταν η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ, με το Κρεμλίνο να ανακοινώνει πώς Ρωσία και ΗΠΑ ήρθαν κοντά σε ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία.

Ειδικότερα, στη συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες, οι συνομιλίες «έφεραν τις δύο πλευρές πιο κοντά» τόσο σε ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία όσο και σε άλλα διεθνή θέματα, όπως δήλωσε ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, που παρευρέθηκε στη συνάντηση.

Όσον αφορά την ίδια την ουκρανική κρίση, διευκρίνισε πως «η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο επανέναρξης άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας».

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία και η Ουκρανία δεν έχουν πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Putin-Witkoff meeting ends after lasting three hours. The previous encounter took place in St. Petersburg on April 11 and lasted for more than four hours:https://t.co/nuT1RG4REC pic.twitter.com/EKnHIkcXPC

— TASS (@tassagency_en) April 25, 2025