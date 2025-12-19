Επίθεση Πούτιν σε Ευρωπαίους για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: «Είναι ληστεία... θα είχε σοβαρές συνέπειες» - Real.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», αφού η χθεσινή σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα.

«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.

Ο Πούτιν τόνισε εξάλλου ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.