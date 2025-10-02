Πούτιν: Η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία μπορεί να πλήξει τις σχέσεις της Μόσχας με την Ουάσινγκτον - Real.gr

Η Ρωσία έχει αρκετούς στρατιώτες για να συνεχίζει να μάχεται στην Ουκρανία και επομένως το Κίεβο θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λέει ο Ρώσος Πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα μπορούσε να προκληθεί μια νέα μεγάλη κλιμάκωση, όμως δεν θα αλλάξει το πεδίο της μάχης.

Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι, ο Πούτιν είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στις σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ρωσία έχει αρκετούς στρατιώτες για να συνεχίζει να μάχεται στην Ουκρανία και επομένως το Κίεβο θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και «να σκεφθεί πώς θα συμφωνήσει τον τερματισμό της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο ρωσικός στρατός προωθείται «ουσιαστικά κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής».

«Ελέγχουμε σχεδόν το 100% του Λουχάνσκ. Ο εχθρός ελέγχει κάτι παραπάνω από το 19% στην περιοχή του Ντονέτσκ και το 24-25% στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, αντίστοιχα», υποστήριξε.

Για τη ρωσική οικονομία

Ο Πούτιν δήλωσε ότι έχει λόγους να πιστεύει ότι η χώρα του έχει ξεπεράσει την πιο δύσκολη φάση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετώπιζε.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητα, να μειωθεί ο πληθωρισμός και να διατηρηθεί η ανάπτυξη.

Είπε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον ΦΠΑ θα έχει αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά υποστήριξε ότι θα βοηθήσει την Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει ισορροπία στις αποφάσεις της για τα βασικά επιτόκια.

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

«Οι χώρες μας, όπως γνωρίζουμε, διαφωνούν σε πολλά σημεία. Οι απόψεις μας για πολλά διεθνή θέματα συγκρούονται. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό για μεγάλες δυνάμεις. Στην πραγματικότητα, το σημαντικότερο πράγμα είναι το πώς θα επιλύσουμε αυτές τις διαφωνίες και σε τι βαθμό θα τις επιλύσουμε ειρηνικά», είπε ο Πούτιν.

«Η σημερινή διοίκηση του Λευκού Οίκου δηλώνει τα συμφέροντά και τις επιθυμίες της άμεσα και ωμά, αλλά χωρίς περιττή υποκρισία. Βλέπουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ κινείται με βάση τα δικά της συμφέροντα, όπως τα αντιλαμβάνεται. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ορθολογική προσέγγιση. Όμως τότε, και η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να καθοδηγείται με βάση τα δικά της εθνικά συμφέρονται. Ένα εκ των οποίων είναι, παρεμπιπτόντως, η αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ», συνέχισε.

Νωρίτερα, ο Πούτιν επέκρινε τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να πιέσει την Ινδία και την Κίνα ώστε να διακόψουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και αερίου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ. Εάν επιβληθούν υψηλότεροι δασμοί στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, τότε οι τιμές θα αυξηθούν παγκοσμίως και η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed), θα αναγκαστεί να κρατήσει υψηλά τα επιτόκια, υποστήριξε. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο.

Παράλληλα, ο Πούτιν επισήμανε ότι οι ΗΠΑ αγοράζουν εμπλουτισμένο ουράνιο από τη Μόσχα, αλλά ζητούν από άλλες χώρες να σταματήσουν τις αγορές ενεργειακών προϊόντων. Όπως είπε, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής ουρανίου για τις ΗΠΑ και «είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε» τον εφοδιασμό της χώρας.

Για τη Γάζα

Η Μόσχα είναι έτοιμη να στηρίξει το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μόνο όμως εάν οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, δίπλα στο Ισραήλ, είπε ο Πούτιν.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει την υπαγωγή της Γάζας υπό διεθνή διοίκηση και ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για πόσο διάστημα θα διαρκέσει αυτή η φάση.

«Υστερία» της Δύσης

Ο Πούτιν «αστειεύτηκε» ότι δεν θα ξαναπετάξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία, αναφερόμενος στα συμβάντα της περασμένης εβδομάδας, που οδήγησαν στο κλείσιμο πολλών αεροδρομίων.

«Δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι» είπε, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα «δεν έχει μη επανδρωμένα αεροπλάνα που μπορούν να πετάξουν μέχρι τη Λισαβόνα».

Η Ρωσία αρνείται κάθε ευθύνη για τα συμβάντα αυτά, που ανάγκασαν τους Ευρωπαίους να συζητούν τη δημιουργία ενός «τείχους» αναχαίτισης των δρόνων. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η «υστερία» για τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ευρώπη είναι μια «επινόηση» ώστε να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δύση.

Σχολιάζοντας εξάλλου την απόφαση της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, ο Πούτιν την χαρακτήρισε «ανόητη», λέγοντας ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ κανένα θέμα με τις δύο αυτές χώρες που «θυσίασαν το στρατηγικό πλεονέκτημα της ουδετερότητας» για να γίνουν μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ