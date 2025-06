Πούτιν: Η Ρωσία είχε πει επανειλημμένα στο Ισραήλ ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Real.gr

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο SkyNews Arabia πως η Ρωσία είχε επανειλημμένα γνωστοποιήσει στο Ισραήλ ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Στην ίδια συνέντευξη, ο ρώσος πρόεδρος επανέλαβε, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, πως η Μόσχα αντιτίθεται στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και στην προοπτική να αποκτήσει τέτοια όπλα το Ιράν.

Ωστόσο η Ρωσία υποστηρίζει το δικαίωμα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, πρόσθεσε ο Πούτιν και υπογράμμισε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Russian President Putin stated in an interview with SkyNews Arabia that Russia has consistently informed Israel that Iran does not intend to acquire nuclear weapons, according to the report.

