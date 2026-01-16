Σε ρόλο διαμεσολαβητή για το Ιράν ο Πούτιν: Συνομίλησε με Νετανιάχου και Πεζεσκιάν - Real.gr

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και του Ιράν τάχθηκαν υπέρ της «ταχείας αποκλιμάκωσης της έντασης στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή» κατά την σημερινή τους τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Πούτιν και Πεζεσκιάν επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στην 20ετή συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης που υπέγραψαν τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία περιλαμβάνει στρατιωτική κι οικονομική συνεργασία.

Στην προσπάθειά του να εμφανισθεί ως μεσολαβητής στην κρίση που προκάλεσε το κίνημα διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης του ιρανικού καθεστώτος και η άγρια καταστολή του, ο Πούτιν είχε νωρίτερα συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει «τις προσήκουσες μεσολαβητικές προσπάθειες» και «να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρατών» για την άμβλυνση των εντάσεων γύρω από το Ιράν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε προσεγγίσεις αρχών υπέρ της ενίσχυσης των πολιτικο-διπλωματικών μέτρων για την προστασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας στις 28 Δεκεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ότι το ιρανικό καθεστώς εφάρμοσε άγρια καταστολή των διαδηλώσεων, με χιλιάδες νεκρούς σε μία χώρα όπου το Ιντερνετ είναι μπλοκαρισμένο εδώ και μία εβδομάδα.

Το Ιράν είναι σημαντικός διπλωματικός, οικονομικός και στρατιωτικός εταίρος της Μόσχας στην Μέση Ανατολή.

Οι σχέσεις τους ενισχύθηκαν μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022. Τον Ιανουάριο 2025 υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης για την ενίσχυση των σχέσεών τους, κυρίως στον στρατιωτικό τομέα.

Το Ιράν κατηγορείται από το Κίεβο και τους Δυτικούς ότι έχει προμηθεύσει την Ρωσία με drone Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς για τον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας.

