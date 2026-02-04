Πούτιν και Σι δεσμεύονται για στενότερη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Κίνας - Real.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δέχθηκε πρόσκληση του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο μετά την επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την πολιτική και οικονομική συνεργασία Ρωσίας–Κίνας «σταθεροποιητικό παράγοντα» στην τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση εν μέσω αυξανόμενων αναταραχών. «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την πιο στενή συνεργασία σε παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα», αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του, ο Σι ζήτησε οι δύο χώρες να καταρτίσουν «ένα μεγάλο σχέδιο» για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, οι οποίες «βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση». Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV, ο Σι τάσσεται υπέρ «βαθύτερου στρατηγικού συντονισμού» και «πιο ενεργητικής δέσμευσης των μεγάλων δυνάμεων», ώστε οι σινο-ρωσικές σχέσεις να εξελίσσονται σταθερά.

Η Μόσχα και το Πεκίνο δρουν «σε συναίνεση» και μοιράζονται παρόμοιες θέσεις σε πολλά ζητήματα, όπως ανέφερε σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ. Η «άνευ ορίων» στρατηγική συμμαχία τους ανακοινώθηκε λίγο πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε, η Κίνα έχει γίνει κορυφαίος οικονομικός εταίρος της Ρωσίας, ενισχύοντας το εμπόριο της παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Πεκίνο, με αφορμή την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, όπου ο Σι είχε τονίσει ότι οι σχέσεις τους «αντέχουν στις διεθνείς αναταράξεις».