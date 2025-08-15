Πούτιν καθ’ οδόν για την Αλάσκα: Η εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή στο Μαγκαντάν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22.00 (ώρα Ελλάδας) στην Αλάσκα.

Πριν αναχωρήσει για την αμερικανική επικράτεια, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες ώρες ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex. Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025



Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά βίντεο που κατέγραψαν πολίτες από την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αντικατοπτρίζουν τη βαρύτητα της επικείμενης συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο.