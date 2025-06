Πούτιν: «Ολόκληρη η Ουκρανία είναι θεωρητικά δική μας» - Real.gr

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στη συνέχεια ότι η Μόσχα μοιράζεται ιδέες με το Ισραήλ και το Ιράν σχετικά με τον τρόπο τερματισμού της αιματοχυσίας, τις οποίες δεν προσδιόρισε και δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχει διπλωματική λύση στην κρίση.

Mιλώντας στο διεθνές οικονομικό φόρουμ της Αγία Πετρούπολης, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τους «Ισραηλινούς και Ιρανούς φίλους μας» και ότι οι προτάσεις της Μόσχας συζητούνται επί του παρόντος.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας λαός, «και υπό αυτή την έννοια ολόκληρη η Ουκρανία είναι δική μας», και δήλωσε ότι δεν αποκλείει να αναλάβει η Ρωσία τον έλεγχο της ουκρανικής πόλης Σούμι.

Ωστόσο, ο Πούτιν, μιλώντας στο διεθνές οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν αμφισβήτησε ποτέ το δικαίωμα της Ουκρανίας στην κυριαρχία, αλλά σημείωσε ότι όταν η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991, ήταν ως «ουδέτερο κράτος».

Ο Πούτιν, ο οποίος λέει ότι η Ρωσία πολεμά στην Ουκρανία για να προστατεύσει την ασφάλειά της, απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τους πολεμικούς στόχους της Ρωσίας. «Έχουμε ένα ρητό ή μια παραβολή», που λέει : «Όπου πατάει το πόδι ενός Ρώσου στρατιώτη, αυτό είναι δικό μας», είπε ο Πούτιν.

NOW – Putin: “Russians and Ukrainians are one people, and in that sense, the whole of Ukraine is ours.” pic.twitter.com/QNhF9oyp2l

— Disclose.tv (@disclosetv) June 20, 2025