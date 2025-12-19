Οι Ουκρανοί χτύπησαν πετρελαιοφόρο του σκιώδους ρωσικού στόλου και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία θα απαντήσει.

Η επίθεση έγινε γνωστή ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ξεκινήσει την ετήσια συνέντευξή του με αφορμή το τέλος του 2025. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επ’ αυτού: «Οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει».

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) που επικαλείται το Reuters, ουκρανικά εναέρια drones έπληξαν το δεξαμενόπλοιο Qendil, που ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, σε διεθνή ύδατα της Μεσογείου, προκαλώντας κρίσιμες ζημιές στο σκάφος.