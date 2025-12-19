Quantcast
Πούτιν: Προανήγγειλε αντίποινα για το ουκρανικό χτύπημα στο τάνκερ - «Η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει» - Real.gr
real player

Πούτιν: Προανήγγειλε αντίποινα για το ουκρανικό χτύπημα στο τάνκερ – «Η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει»

15:15, 19/12/2025
Πούτιν: Προανήγγειλε αντίποινα για το ουκρανικό χτύπημα στο τάνκερ – «Η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει»

Οι Ουκρανοί χτύπησαν πετρελαιοφόρο του σκιώδους ρωσικού στόλου και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία θα απαντήσει.

Η επίθεση έγινε γνωστή ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ξεκινήσει την ετήσια συνέντευξή του με αφορμή το τέλος του 2025. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επ’ αυτού: «Οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει».

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) που επικαλείται το Reuters, ουκρανικά εναέρια drones έπληξαν το δεξαμενόπλοιο Qendil, που ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, σε διεθνή ύδατα της Μεσογείου, προκαλώντας κρίσιμες ζημιές στο σκάφος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: Τα 20 από τα 27 έχουν ικανοποιηθεί ή δρομολογούνται

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: Τα 20 από τα 27 έχουν ικανοποιηθεί ή δρομολογούνται

15:32 19/12
Ουκρανία: Έπληξε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο - «Η Ρωσία θα απαντήσει»

Ουκρανία: Έπληξε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο - «Η Ρωσία θα απαντήσει»

14:30 19/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Εξώδικο επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων στον τραγουδιστή - Τι απαντά στις καταγγελίες του

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξώδικο επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων στον τραγουδιστή - Τι απαντά στις καταγγελίες του

14:50 19/12
Χαμός στη Βουλή μεταξύ Δ. Καιρίδη και Θ. Δαβάκη για την απουσία Δένδια - Ο διάλογος

Χαμός στη Βουλή μεταξύ Δ. Καιρίδη και Θ. Δαβάκη για την απουσία Δένδια - Ο διάλογος

13:16 19/12
Υπερψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - 159 «ναι» από ΝΔ και ανεξάρτητους βουλευτές

Υπερψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - 159 «ναι» από ΝΔ και ανεξάρτητους βουλευτές

13:39 19/12
Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον 27χρονο

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον 27χρονο

14:28 19/12
Επίθεση Πούτιν σε Ευρωπαίους για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: «Είναι ληστεία... θα είχε σοβαρές συνέπειες»

Επίθεση Πούτιν σε Ευρωπαίους για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: «Είναι ληστεία... θα είχε σοβαρές συνέπειες»

12:12 19/12
«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

10:29 19/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved