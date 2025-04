Πούτιν: Για πρώτη φορά ανοιχτός σε «διμερείς συνομιλίες» με το Κίεβο - Real.gr

«Ολο αυτό αξίζει να μελετηθεί προσεκτικά. Ίσως διμερώς, έπειτα από συνομιλίες. Δεν το αποκλείουμε αυτό. Θα αναλύσουμε λοιπόν όλα αυτά και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

Ανακοινώνοντας το τέλος της πασχαλινής «εκεχειρίας», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα «θα αναλύσει» την πρόταση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παράταση για 30 ημέρες της εκεχειρίας στις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά των μη στρατιωτικών υποδομών.

Ταυτόχρονα κατηγόρησε το Κίεβο ότι κρύβει στρατιωτικούς στόχους πίσω από μη στρατιωτικές υποδομές.

«Εχουμε πάντα θετική στάση ως προς μία εκεχειρία και γι αυτόν τον λόγο παρουσιάσαμε αυτήν την πρωτοβουλία, ειδικά αφού μιλάμε για τις λαμπρές μέρες του Πάσχα», δήλωσε σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης ο Πούτιν μιλώντας για την πασχαλινή κατάπαυση του πυρός, την παραβίαση της οποίας δεν σταμάτησαν να καταγγέλλουν τόσο η ουκρανική όσο και η ρωσική πλευρά.

Ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι ο Πούτιν αναφερόταν στην πιθανότητα απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία. Οι δύο χώρες δεν έχουν συνομιλήσει απευθείας μετά την αποτυχημένη ειρηνευτική προσπάθεια, τους πρώτους μήνες του πολέμου. «Όταν ο πρόεδρος είπε ότι ήταν πιθανό να συζητηθεί το θέμα της παύσης του πυρός σε μη στρατιωτικούς στόχους, ακόμη και διμερώς, είχε κατά νου διαπραγματεύσεις και συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά», είπε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια απάντηση από το Κίεβο.

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει ότι θα υποδεχθεί θετικά τυχόν παράταση της εκεχειρίας και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επαναλάβει πολλές φορές την προθυμία του να συμφωνήσει για κατάπαυση των επιθέσεων κατά μη στρατιωτικών στόχων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι Ουκρανοί εκπρόσωποι θα βρίσκονται την Τετάρτη στο Λονδίνο για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας «άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός» και στη συνέχεια μιας «πραγματικής και βιώσιμης ειρήνης» με τη Ρωσία.

«Από την Τετάρτη, οι εκπρόσωποί μας θα είναι στο Λονδίνο. Η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν προς τα εμπρός όσο πιο εποικοδομητικά γίνεται» ανέφερε σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer — a good and detailed conversation.

Already this Wednesday, our representatives will be working in London. Ukraine, the United Kingdom, France, and the United States — we are ready to move forward as constructively as possible, just… pic.twitter.com/cLHexIi5UY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025