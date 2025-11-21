Πούτιν: Το σχέδιο των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την εκτίμηση πως το σχέδιο που προτείνουν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία μπορεί «να χρησιμεύσει ως βάση για μια οριστική διευθέτηση» του πολέμου, απειλώντας, όμως, να καταλάβει περισσότερα εδάφη εάν το Κίεβο το απορρίψει.

«Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση, όμως αυτό το σχέδιο δεν συζητήθηκε μαζί μας λεπτομερώς», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση.

«Είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να επιλύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα. Εντούτοις, αυτό απαιτεί σίγουρα μια διεξοδική συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου που προτείνεται. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο αντιμετωπίζεται με ανησυχία στο Κίεβο, δεν συζητήθηκε μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον παρά μόνο «σε γενικές γραμμές», με τους Αμερικανούς να έχουν ζητήσει από τους Ρώσους να «κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, να επιδείξουν ευελιξία».

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε χθες πως κατέλαβε αυτήν την πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις, μικρότερες σε αριθμό και σε εξοπλισμό, βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ