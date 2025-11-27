Πούτιν: Συμφωνούμε με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Είμαστε έτοιμοι για σοβαρές συνομιλίες - Real.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά: όταν τα ουκρανικά στρατεύματα φύγουν, τότε θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε: «συμφωνούμε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες», προσθέτοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Είπε επίσης, πως φαίνεται ότι πολλές απόψεις της Ρωσίας λαμβάνονται υπόψιν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω αυτές αυτό το σχέδιο».

Ο Πούτιν ανέφερε πως περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στο Κίεβο την επόμενη εβδομάδα. και ξεκαθάρισε πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη. «Αυτό είναι γελοίο», τόνισε.