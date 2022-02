Πούτιν: «Δεν θέλουμε πόλεμο στην Ευρώπη» - «Απαιτούμε αποκλιμάκωση» λέει ο Σολτς

Τόνισε ωστόσο ότι δεν υπήρξε «εποικοδομητική απάντηση» στις προτάσεις της Μόσχας. Επιπλέον, επανέλαβε ότι υπάρχουν ζητήματα που έθεσε το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ τα οποία μπορούν να συζητηθούν.

"Of course we don't want it," says Russian President Vladimir Putin on the prospect of war in Europe

"We put forward the proposal to start the negotiation process, where the result should be an agreement" on "equal security of everyone"https://t.co/o81r1fhgumpic.twitter.com/vK7B13OFYv