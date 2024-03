Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι για χρήση πυρηνικών αλλά δεν φαίνεται να πλησιάζουμε σε αυτό

«Από στρατιωτικής-τεχνικής άποψης ναι είμαστε έτοιμοι» είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο κανάλι Rossiya-1 και το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, απαντώτας στην ερώτηση αν η Ρωσία είναι έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι ΗΠΑ κατανοούν ότι αν αναπτύξουν στρατεύματα σε ρωσικό έδαφος ή στην Ουκρανία, η Ρωσία θα θεωρήσει την κίνηση αυτή ως παρέμβαση και θα απαντήσει.

