Πούτιν: Η Δύση δεν έλαβε αρκετά σοβαρά τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας να μην περάσει τις «κόκκινες γραμμές»

Δήλωσε μάλιστα ότι «οι δυτικοί εταίροι είναι αυτοί που οξύνουν την κατάσταση (στη νοτιοανατολική Ουκρανία) με το να προμηθεύουν το Κίεβο με σύγχρονα όπλα, να πραγματοποιούν προκλητικές ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα… αλλά και σε άλλες περιοχές κοντά στα σύνορά μας».

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ και τις σχέσεις του με τη Ρωσία, είπε ότι το ΝΑΤΟ -με το οποίο η Μόσχα διέκοψε τους δεσμούς της τον περασμένο μήνα- είχε καταστρέψει όλους τους μηχανισμούς διαλόγου, όπως και ότι επιδεικνύει αποδεδειγμένα διαθέσεις αντιπαράθεσης σε σχέση με τη Ρωσία. Παράλληλα είπε πως το ΝΑΤΟ δίνει ήδη σήματα ότι επιθυμεί να συνεργαστεί, αν και πρόσφατα ακόμη η συμμαχία απέλασε Ρώσους διπλωμάτες.

