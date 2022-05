Πούτιν: Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη γη μας - Το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές στα σύνορά μας

«Πολεμάτε για την Πατρίδα σας, για το μέλλον της. Ο θάνατος κάθε στρατιώτη και αξιωματικού είναι επώδυνος για εμάς» είπε και πρόσθεσε: «Το κράτος θα κάνει τα πάντα για να φροντίσει αυτές τις οικογένειες».

Επικαλέστηκε σήμερα τον ηρωισμό των Σοβιετικών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να παροτρύνει τον στρατό του να νικήσει στην Ουκρανία. Καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε εξωτερικές απειλές για την αποδυνάμωση και τη διάσπαση της Ρωσίας και επανέλαβε γνωστά επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει να δικαιολογήσει την εισβολή του --ότι το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές ακριβώς δίπλα στα σύνορα της χώρας.

Ο Πούτιν τόνισε ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποφευχθεί «η επανάληψη της φρίκης ενός νέου παγκόσμιου πολέμου».

Απευθύνθηκε απευθείας στους στρατιώτες που πολεμούν στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία έχει δεσμευθεί να «απελευθερώσει» από το Κίεβο.

«Η υπεράσπιση της Πατρίδας, όταν αποφασίζεται η μοίρα της, ήταν ανέκαθεν ιερή», δήλωσε. «Σήμερα πολεμάτε για τον λαό μας στο Ντονμπάς, για την ασφάλεια της Ρωσίας, για την πατρίδα μας».

Η 11λεπτη ομιλία του Πούτιν κατά την 75η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν περιλάμβανε καμία αξιολόγηση για την πρόοδο του πολέμου ούτε κάποια ένδειξη για πόσο ακόμα μπορεί να συνεχιστεί η σύγκρουση.

Ο Πούτιν ολοκλήρωσε την ομιλία του φωνάζοντας στους συγκεντρωμένους στρατιώτες: «Για τη Ρωσία, Για τη Νίκη, Ζήτω!».

Παρελάσεις έγιναν στη Ρωσία για την επέτειο εορτασμού της «Ημέρας της Νίκης» επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Victory Day parades begin in Russia.

People in Vladivostok take to the streets to watch the annual parade marking Russia's 1945 victory over Nazi Germany.

This year's parades aim to justify Russia's war in Ukraine, which has gone on longer and cost more than Moscow expected pic.twitter.com/l2aeMeRfAj