Ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα άρει όλους τους δικούς της εκούσιους περιορισμούς στην ανάπτυξη των δικών της πυραύλων, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην ανάπτυξη τέτοιων πυραύλων, σημειώνοντας πως η μαζική παραγωγή νέων «Oreshnik» θα ξεκινήσει στο κοντινό μέλλον.

«Όπως είναι γνωστό, το τελευταίο ισχυρό όπλο της Ρωσίας έχει γίνει το πυραυλικό σύστημα μεσαίου βεληνεκούς «Oreshnik». Τον Νοέμβριο, σε απάντηση σε πλήγματα στο έδαφος της χώρας μας με δυτικά όπλα, χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία ένας βαλλιστικός πύραυλος με μη πυρηνική υπερηχητική κεφαλή», υπενθύμισε ο Πούτιν για το χτύπημα στην Ουκρανία. «Στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μαζική παραγωγή τέτοιων συστημάτων για την προστασία της ασφάλειας της Ρωσίας και των συμμάχων μας».

