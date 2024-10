Πούτιν: Η ερώτηση ανταποκριτή του BBC που τον εκνεύρισε

Τότε ο Βρετανός δημοσιογράφος σηκώθηκε όρθιος, πήγε στο μικρόφωνο και με ψυχραιμία είπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πόλεμός της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές των ΒRICS, δηλαδή τη δικαιοσύνη, την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια και έναν δίκαιο κόσμο.

«Πώς ταιριάζουν όλα αυτά με τις ενέργειές σας τα τελευταία δυόμισι χρόνια; Η εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Πού είναι η δικαιοσύνη, η σταθερότητα και η ασφάλεια;» ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Κατά την διάρκεια της ερώτησης ο Πούτιν εκνευρισμένος σημείωνε στο σημειωματάριο του. Μόλις πήρε το λόγο ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε με ερώτηση: «Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά με όρους ασφάλειας είναι δίκαιο ότι για χρόνια οι συνεχείς εκκλήσεις μας στους εταίρους μας να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ στην Ανατολή έχουν αγνοηθεί;»

My first opportunity to ask Vladimir Putin a question since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. It came at the end of the BRICS summit in Kazan. Producer @LizaShuvalovapic.twitter.com/4kRBtL4XGO