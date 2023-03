Πούτιν: «Η Ρωσία θα εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία»

Σύμφωνα με το Reuters, μια τέτοια κίνηση δεν θα παραβίαζε τις συμφωνίες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, είπε ο Ρώσος ηγέτης, προσθέτοντας ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφος των Ευρωπαίων συμμάχων τους.

BREAKING: Russia will station tactical nuclear weapons in Belarus, Putin says