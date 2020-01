Πούτιν και Ερντογάν ζητούν κατάπαυση του πυρός από τις 12 Ιανουαρίου στη Λιβύη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητούν κατάπαυση πυρός στην Λιβύη, όπως γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και μεταδίδει το Anadolu.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Σεργκέι Λαβρόφ ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου υπογράμμισε ότι «ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Ρώσος ηγέτης Βλάντιμιρ Πούτιν ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη από τις 12 Ιανουαρίου», σύμφωνα με όσα αναφέρουν το sputnik και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι Ερντογάν και Πούτιν συμφώνησαν σε μια κοινή δήλωση στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια δηλώσεών του με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, οι Πρόεδροι Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν διεξοδικά για την κατάσταση στη Λιβύη και ζήτησαν κατάπαυση του πυρός από την ερχόμενη Κυριακή, 12 Ιανουαρίου.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, είχε δηλώσει την Τρίτη πως η Άγκυρα ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων και την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας στην Λιβύη.