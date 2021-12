Πούτιν: Ο αγωγός Nord Stream-2 θα σταθεροποιήσει τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο Πούτιν δήλωσε ότι «ακόμη και για την ίδια την Ουκρανία αυτό (η έναρξη λειτουργίας του Nord Stream-2) θα μειώσει τις τιμές», «επειδή έναν σημαντικό όγκο ρωσικού φυσικού αερίου τον αγοράζουν με βάση τις τιμές της ευρωπαϊκής αγοράς».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Nord Stream 2 είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου, αφού και η δεύτερα γραμμή του δίδυμου αγωγού έχει πληρωθεί με αέριο. Ο αγωγός περιμένει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών από τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Before the New Year holidays, Putin gave a signal to Europe that Russia is ready to share gas.

And the launch of Nord Stream 2 will affect prices not only for Europeans, but also for Ukraine. pic.twitter.com/jdyJ0ldSBB