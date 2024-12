Πούτιν: Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχτηκε στο Κρεμλίνο τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο - ΒΙΝΤΕΟ

«Ο Πούτιν έχει αυτή τη στιγμή συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ένας δημοσιογράφος της ρωσικής τηλεόρασης που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, ο Πάβελ Ζαρούμπιν, ο οποίος μετέδωσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τους δύο ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ που ρωτήθηκε σχετικά από τον Ζαρούμπιν επιβεβαίωσε ότι αυτή η επίσκεψη, η οποία δεν είχε γίνει αντικείμενο επίσημης ανακοίνωσης, προγραμματίστηκε «πριν από λίγες ημέρες».

