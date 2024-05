Πούτιν: Ορκίστηκε για μια πέμπτη θητεία στον προεδρικό θώκο - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πούτιν κατήγαγε μια σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, δύο και πλέον χρόνια αφότου έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία.

Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις είπαν ότι η επανεκλογή του ήταν προβληματική, διότι δεν δόθηκε στους ψηφοφόρους μια πραγματική εναλλακτική, μια κατηγορία που απορρίπτει η Μόσχα, η οποία απαντά ότι ο Πούτιν χαίρει θερμής υποστήριξης από τον ρωσικό λαό.

"Together we will win".

Vladimir Putin vows to "overcome all obstacles" as he ends his inauguration speech in Moscow.

