Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία μετά τις προσαρτήσεις: «Η νίκη θα είναι δική μας!» - Οι διεθνείς αντιδράσεις - Βίντεο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα πετύχει «νίκη» στον πόλεμο που διεξάγει ενάντια στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Κόκκινη Πλατεία στο κέντρο της Μόσχας, για τον εορτασμό της προσάρτησης τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών.

«Η νίκη θα είναι δική μας!», είπε ο Ρώσος πρόεδρος υπό το χειροκρότημα ενός πλήθους πολλών χιλιάδων υποστηρικτών, ορισμένοι από τους οποίους κυμάτιζαν ρωσικές σημαίες. «Καλώς ορίσατε σπίτι!», είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους των ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν, λέγοντας ότι «επέστρεψαν στην ιστορική τους πατρίδα».

Ο Πούτιν προήδρευσε της τελετής υπογραφής με τους επικεφαλής των τεσσάρων περιοχών, που έχει εγκαταστήσει η Ρωσία, στο Κρεμλίνο, ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κρεμλίνο

Μεταξύ άλλων, ο Πούτιν είπε στο ακροατήριο ότι η επιλογή των ψηφοφόρων στα (διεθνώς καταδικασμένα) δημοψηφίσματα είναι «οριστική».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για όσους πολέμησαν σε αυτό που συνεχίζει να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση»

«Όλοι οι συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι ήρωες. Είναι ήρωες της μεγάλης Ρωσίας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει κατηγορηθεί ότι προβαίνει σε φρικαλεότητες στις περιοχές που κατέχει.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι άνθρωποι που ζουν στα προσαρτημένα εδάφη αποτελούν πλέον μέρος της Ρωσίας.

Προειδοποίησε τη Δύση ότι πρέπει να θυμάται ότι «οι άνθρωποι από τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και τη Ζαπορίζια γίνονται πολίτες μας, για πάντα, οι άνθρωποι ψήφισαν για το κοινό μας μέλλον»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας αρνήθηκε ότι επιδιώκει την αναβίωση της Σοβιετικής Ενωσης λίγα λεπτά αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας προσαρτώνται στην Ρωσία έπειτα από «δημοψηφίσματα» και δήλωσε ότι η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα νέα εδάφη με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Παράλληλα κάλεσε την Ουκρανία «να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες» και να διαπραγματευθεί. «Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως το πυρ, όλες τις εχθροπραξίες και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Ενημέρωσε την Κρατική Δούμα

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, Βιτσισλάβ Βολόντιν, σημαντικός σύμμαχος του Πούτιν, δήλωσε στο επίσημο κανάλι της Δούμας στο Telegram πως ο Πούτιν ενημέρωσε το σώμα για τα επίσημα αιτήματα των περιοχών.

Ο επικεφαλής της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε σήμερα πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε το σώμα για τα σχέδια υπαγωγής τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία -- ένα τεχνικό βήμα προς την προσάρτηση από τη Ρωσία των περιοχών αυτών, ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οποιδήποτε χτύπημα σε αυτές θα θεωρηθει επίθεση σε βάρος της Ρωσίας.

Η Ρωσία διεξήγαγε δημοψηφίσματα όπως τα χαρακτηρίζει σε τέσσερις εν μέρει ελεγχόμενες από αυτήν περιοχές της Ουκρανίας --το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια-- και είπε πως τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι κάτοικοι τάχθηκαν με συντριπτικές πλειοψηφίες υπέρ της ένταξης στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι μένει ακόμη να αποσαφηνισθεί αν η Ρωσία προσαρτά το σύνολο των ουκρανικών περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ή μόνο τα τμήματά τους που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ενώ η Μόσχα θα θεωρήσει επιθέσεις κατά οποιουδήποτε τμήματος των περιοχών της Ουκρανίας που ετοιμάζεται να προσαρτήσει ως επιθετικές ενέργειες κατά της ίδιας της Ρωσίας.

«Σε ό,τι αφορά τα σύνορα των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, πρέπει να αποσαφηνισθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους λίγη ώρα πριν από την τελετή κατά την διάρκεια της οποίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισημοποιήσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Οι δύο άλλες περιοχές, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ θα προσαρτηθούν στο σύνολό τους, μετά την αναγνώριση από την Μόσχα της κυριαρχίας των αντίστοιχων φιλορωσικών αυτονομιστικών καθεστώτων στο τέλος του Φεβρουαρίου, μόλις πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Μόσχα ελέγχει το 72% της έκτασης της περιοχής της Ζαπορίζια, ενώ το 88% της έκτασης της Χερσώνας και η ομώνυμη πρωτεύουσά της βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα ενσωματώσει de jure και τμήματα της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο της κίνησής της να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Αν και η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το σύνολο του εδάφους της επαρχίας του Λουχάνσκ, δεν έχει τον έλεγχο παρά επί του 60% της επαρχίας του Ντονέτσκ. Οταν ο Πεσκόφ ερωτήθηκε τι θα γίνει με το τμήμα του Ντονέτσκ που διαφεύγει του ρωσικού ελέγχου, απάντησε: «Θα απελευθερωθεί». Ολόκληρη η επαρχία του Ντονέτσκ θα αποτελέσει τμήμα της Ρωσίας.

Δυτικές κυβερνήσεις και το Κίεβο δήλωσαν πως οι ψηφοφορίες διεξήχθησαν υπό τον καταναγκασμό της κατοχής, δεν ήταν αντιπροσωπευτικές και παραβίασαν το διεθνές δίκαιο.

ΕΕ: Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τις παράνομες προσαρτήσεις, η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια

«Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια» τονίζουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζοντας ότι απορρίπτουν «κατηγορηματικά» και καταδικάζουν «απερίφραστα την παράνομη προσάρτηση από τη Ρωσία των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα». «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ» τις «παράνομες» προσαρτήσεις αναφέρει η ανακοίνωση.

«Δεν αναγνωρίζουμε και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουμε τα παράνομα "δημοψηφίσματα" στα οποία προχώρησε η Ρωσία ως πρόσχημα για αυτή την περαιτέρω παραβίαση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ούτε τα παραποιημένα και παράνομα αποτελέσματά τους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτή τις παράνομες προσαρτήσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι άκυρες και δεν μπορούν να παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η Κριμαία, η Χερσώνα, η Ζαπορίζια, το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ είναι η Ουκρανία. Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτήν την παράνομη προσάρτηση» σημειώνουν τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ενόψει του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας καθώς και της τελευταίας κλιμάκωσης της Μόσχας, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της.

«Είμαστε ακλόνητοι στην υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ασκεί το νόμιμο δικαίωμά της να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του εδάφους της και έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει κατεχόμενα εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Οι πυρηνικές απειλές που διατυπώνονται από το Κρεμλίνο, η στρατιωτική κινητοποίηση και η στρατηγική της αναζήτησης ψευδούς παρουσίασης του εδάφους της Ουκρανίας ως της Ρωσίας και του ισχυρισμού ότι ο πόλεμος μπορεί τώρα να διεξάγεται στο έδαφος της Ρωσίας δεν θα κλονίσουν την αποφασιστικότητά μας» δηλώνουν τα κράτη-μέλη.

«Θα ενισχύσουμε τα περιοριστικά μέτρα μας για την αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών της Ρωσίας. Θα αυξήσουν περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή οικονομική, στρατιωτική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την απόφαση προσάρτησης κατεχομένων εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία

Την απόφαση προσάρτησης κατεχομένων, από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, εδαφών της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) στη Ρωσική Ομοσπονδία, καταδικάζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως τονίζει, η απόφαση αυτή είναι παράνομη, καθώς αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, και άκυρη και διαμηνύει πως η Ελλάδα δεν την αναγνωρίζει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει, ως βασική αρχή, την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και όλων των κρατών. Επιπροσθέτως, διαμηνύει πως θα συνεχίσει να εργάζεται για την απονομή δικαιοσύνης, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής κοινότητας στην Ουκρανία, η οποία δοκιμάζεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες.

Στόλτενμπεργκ: Απολύτως παράνομη η προσάρτηση περιοχών από τη Ρωσία, τα εδάφη είναι ουκρανικά

Καταδικάζει τις κινήσεις της Μόσχας ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, μετά την ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν με την οποία ανακοινώθηκε η προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Για μια εικόνα που θυμίζει καταστάσεις Β' Παγκοσμίου Πολέμου έκανε λόγο ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, επικρίνοντας με σφοδρότητα την πολιτική του Κρεμλίνου.

Παράλληλα, μίλησε για μια κίνηση που προδίδει την αποτυχία του Πούτιν, ενώ δεν παρέλειψε να επαναλάβει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας στον ουκρανικό λαό.

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν τη σοβαρότερη κλιμάκωση της σύγκρουσης αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Ο Πούτιν κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, εκτοξεύει ανεύθυνες απειλές περί πυρηνικών και τώρα προσαρτά παράνομα και άλλα ουκρανικά εδάφη. Όλα αυτά μαζί συνιστούν τη σοβαρότερη κλιμάκωση από την έναρξη του πολέμου», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο γγ του ΝΑΤΟ επανέλαβε την «αταλάντευτη υποστήριξη» των συμμάχων στην ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. «Αν αφήσουμε τον Πούτιν να κερδίσει στην Ουκρανία, θα είναι καταστροφικό για την Ουκρανία και επικίνδυνο για εμάς», πρόσθεσε.

Το Κίεβο, τόνισε, έχει το δικαίωμα να ανακαταλάβει τα ουκρανικά εδάφη. Κάλεσε επίσης τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο γιατί «είναι υπεύθυνος που τον άρχισε».

Αναφερόμενος στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είπε ότι οι Σύμμαχοι στηρίζουν το δικαίωμά της να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Υπενθύμισε όμως ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα και από τα 30 μέλη του Συμφώνου.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η παράνομη προσάρτηση που διακήρυξε ο Πούτιν δεν θα αλλάξει τίποτε

«Η παράνομη προσάρτηση που διακήρυξε ο Πούτιν δεν θα αλλάξει τίποτε. Όλα τα εδάφη που έχουν καταληφθεί παράνομα από τους Ρώσους εισβολείς είναι ουκρανική γη και πάντα θα είναι τμήμα αυτού του κυρίαρχου κράτους», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μπάιντεν: Η Ουάσινγκτον καταδικάζει τη δόλια απόπειρα της Ρωσίας να προσαρτήσει κυρίαρχο ουκρανικό έδαφος

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ότι:«Θα ενώσουμε τη διεθνή κοινότητα τόσο για να καταγγείλουμε αυτές τις κινήσεις όσο και για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να λογοδοτήσει».

«Oι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη δόλια απόπειρα της Ρωσίας σήμερα να προσαρτήσει κυρίαρχο ουκρανικό έδαφος. Η Ρωσία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, καταπατώντας τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επιδεικνύοντας την περιφρόνησή της για ειρηνικά κράτη παντού», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Μην κάνετε λάθος: αυτές οι ενέργειες δεν έχουν καμία νομιμότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σέβονται πάντα τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας».

«Θα ενώσουμε τη διεθνή κοινότητα τόσο για να καταγγείλουμε αυτές τις κινήσεις όσο και για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να λογοδοτήσει».