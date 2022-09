Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία μετά τις προσαρτήσεις: «Η νίκη θα είναι δική μας!» - Οι διεθνείς αντιδράσεις - Βίντεο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα πετύχει «νίκη» στον πόλεμο που διεξάγει ενάντια στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Κόκκινη Πλατεία στο κέντρο της Μόσχας, για τον εορτασμό της προσάρτησης τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών.

«Η νίκη θα είναι δική μας!», είπε ο Ρώσος πρόεδρος υπό το χειροκρότημα ενός πλήθους πολλών χιλιάδων υποστηρικτών, ορισμένοι από τους οποίους κυμάτιζαν ρωσικές σημαίες. «Καλώς ορίσατε σπίτι!», είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους των ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν, λέγοντας ότι «επέστρεψαν στην ιστορική τους πατρίδα».

«Τα προσαρτημένα εδάφη αποτελούν πλέον μέρος της Ρωσίας, θα τα υπερασπιστούμε με όλα τα μέσα»

Νωρίτερα ο Πούτιν προήδρευσε της τελετής υπογραφής με τους επικεφαλής των τεσσάρων περιοχών, που έχει εγκαταστήσει η Ρωσία, στο Κρεμλίνο, ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κρεμλίνο

Μεταξύ άλλων, ο Πούτιν είπε στο ακροατήριο ότι η επιλογή των ψηφοφόρων στα (διεθνώς καταδικασμένα) δημοψηφίσματα είναι «οριστική».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για όσους πολέμησαν σε αυτό που συνεχίζει να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση»

«Όλοι οι συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι ήρωες. Είναι ήρωες της μεγάλης Ρωσίας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει κατηγορηθεί ότι προβαίνει σε φρικαλεότητες στις περιοχές που κατέχει.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι άνθρωποι που ζουν στα προσαρτημένα εδάφη αποτελούν πλέον μέρος της Ρωσίας.

Προειδοποίησε τη Δύση ότι πρέπει να θυμάται ότι «οι άνθρωποι από τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και τη Ζαπορίζια γίνονται πολίτες μας, για πάντα, οι άνθρωποι ψήφισαν για το κοινό μας μέλλον»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας αρνήθηκε ότι επιδιώκει την αναβίωση της Σοβιετικής Ενωσης λίγα λεπτά αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας προσαρτώνται στην Ρωσία έπειτα από «δημοψηφίσματα» και δήλωσε ότι η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα νέα εδάφη με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Παράλληλα κάλεσε την Ουκρανία «να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες» και να διαπραγματευθεί. «Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως το πυρ, όλες τις εχθροπραξίες και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Ενημέρωσε την Κρατική Δούμα

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, Βιτσισλάβ Βολόντιν, σημαντικός σύμμαχος του Πούτιν, δήλωσε στο επίσημο κανάλι της Δούμας στο Telegram πως ο Πούτιν ενημέρωσε το σώμα για τα επίσημα αιτήματα των περιοχών.

Ο επικεφαλής της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε σήμερα πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε το σώμα για τα σχέδια υπαγωγής τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία -- ένα τεχνικό βήμα προς την προσάρτηση από τη Ρωσία των περιοχών αυτών, ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οποιδήποτε χτύπημα σε αυτές θα θεωρηθει επίθεση σε βάρος της Ρωσίας.

Η Ρωσία διεξήγαγε δημοψηφίσματα όπως τα χαρακτηρίζει σε τέσσερις εν μέρει ελεγχόμενες από αυτήν περιοχές της Ουκρανίας --το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια-- και είπε πως τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι κάτοικοι τάχθηκαν με συντριπτικές πλειοψηφίες υπέρ της ένταξης στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι μένει ακόμη να αποσαφηνισθεί αν η Ρωσία προσαρτά το σύνολο των ουκρανικών περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ή μόνο τα τμήματά τους που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ενώ η Μόσχα θα θεωρήσει επιθέσεις κατά οποιουδήποτε τμήματος των περιοχών της Ουκρανίας που ετοιμάζεται να προσαρτήσει ως επιθετικές ενέργειες κατά της ίδιας της Ρωσίας.

«Σε ό,τι αφορά τα σύνορα των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, πρέπει να αποσαφηνισθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους λίγη ώρα πριν από την τελετή κατά την διάρκεια της οποίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισημοποιήσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Οι δύο άλλες περιοχές, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ θα προσαρτηθούν στο σύνολό τους, μετά την αναγνώριση από την Μόσχα της κυριαρχίας των αντίστοιχων φιλορωσικών αυτονομιστικών καθεστώτων στο τέλος του Φεβρουαρίου, μόλις πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Μόσχα ελέγχει το 72% της έκτασης της περιοχής της Ζαπορίζια, ενώ το 88% της έκτασης της Χερσώνας και η ομώνυμη πρωτεύουσά της βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα ενσωματώσει de jure και τμήματα της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο της κίνησής της να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Αν και η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το σύνολο του εδάφους της επαρχίας του Λουχάνσκ, δεν έχει τον έλεγχο παρά επί του 60% της επαρχίας του Ντονέτσκ. Οταν ο Πεσκόφ ερωτήθηκε τι θα γίνει με το τμήμα του Ντονέτσκ που διαφεύγει του ρωσικού ελέγχου, απάντησε: «Θα απελευθερωθεί». Ολόκληρη η επαρχία του Ντονέτσκ θα αποτελέσει τμήμα της Ρωσίας.

Δυτικές κυβερνήσεις και το Κίεβο δήλωσαν πως οι ψηφοφορίες διεξήχθησαν υπό τον καταναγκασμό της κατοχής, δεν ήταν αντιπροσωπευτικές και παραβίασαν το διεθνές δίκαιο.

ΕΕ: Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τις παράνομες προσαρτήσεις, η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια

«Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια» τονίζουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζοντας ότι απορρίπτουν «κατηγορηματικά» και καταδικάζουν «απερίφραστα την παράνομη προσάρτηση από τη Ρωσία των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα». «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ» τις «παράνομες» προσαρτήσεις αναφέρει η ανακοίνωση.

«Δεν αναγνωρίζουμε και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουμε τα παράνομα "δημοψηφίσματα" στα οποία προχώρησε η Ρωσία ως πρόσχημα για αυτή την περαιτέρω παραβίαση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ούτε τα παραποιημένα και παράνομα αποτελέσματά τους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτή τις παράνομες προσαρτήσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι άκυρες και δεν μπορούν να παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η Κριμαία, η Χερσώνα, η Ζαπορίζια, το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ είναι η Ουκρανία. Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτήν την παράνομη προσάρτηση» σημειώνουν τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ενόψει του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας καθώς και της τελευταίας κλιμάκωσης της Μόσχας, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της.

«Είμαστε ακλόνητοι στην υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ασκεί το νόμιμο δικαίωμά της να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του εδάφους της και έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει κατεχόμενα εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Οι πυρηνικές απειλές που διατυπώνονται από το Κρεμλίνο, η στρατιωτική κινητοποίηση και η στρατηγική της αναζήτησης ψευδούς παρουσίασης του εδάφους της Ουκρανίας ως της Ρωσίας και του ισχυρισμού ότι ο πόλεμος μπορεί τώρα να διεξάγεται στο έδαφος της Ρωσίας δεν θα κλονίσουν την αποφασιστικότητά μας» δηλώνουν τα κράτη-μέλη.

«Θα ενισχύσουμε τα περιοριστικά μέτρα μας για την αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών της Ρωσίας. Θα αυξήσουν περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή οικονομική, στρατιωτική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την απόφαση προσάρτησης κατεχομένων εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία

Την απόφαση προσάρτησης κατεχομένων, από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, εδαφών της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) στη Ρωσική Ομοσπονδία, καταδικάζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως τονίζει, η απόφαση αυτή είναι παράνομη, καθώς αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, και άκυρη και διαμηνύει πως η Ελλάδα δεν την αναγνωρίζει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει, ως βασική αρχή, την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και όλων των κρατών. Επιπροσθέτως, διαμηνύει πως θα συνεχίσει να εργάζεται για την απονομή δικαιοσύνης, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής κοινότητας στην Ουκρανία, η οποία δοκιμάζεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες.

Στόλτενμπεργκ: Απολύτως παράνομη η προσάρτηση περιοχών από τη Ρωσία, τα εδάφη είναι ουκρανικά

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι προκάλεσε «τη σοβαρότερη κλιμάκωση» στον πόλεμο της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν θα καταφέρει να αποθαρρύνει τη συμμαχία από το να στηρίζει το Κίεβο.

«Έχουμε συνδυαστικά την επιστράτευση στη Ρωσία, μαζί με την ανεύθυνη, επικίνδυνη ρητορική περί πυρηνικών και, σήμερα, την παράνομη προσάρτηση ή απόπειρα προσάρτησης τμημάτων της Ουκρανίας», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Όλα αυτά μαζί είναι η πιο επικίνδυνη κλιμάκωση της σύρραξης από την έναρξή της και ο στόχος του προέδρου Πούτιν είναι να μας αποθαρρύνει να στηρίζουμε την Ουκρανία. Αλλά δεν θα το πετύχει», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Στόλτενμπεργκ έγιναν αφού ο Πούτιν υπέγραψε, σε μια τελετή στο Κρεμλίνο, την προσάρτηση τεσσάρων περιφερειών (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα, Ζαπορίζια) που αποτελούν όλες μαζί το 15% της Ουκρανίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, δια της βίας προσάρτηση ευρωπαϊκών εδαφών από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως υπενθύμισε ο Στόλτενμπεργκ. Η Ρωσία «οικειοποιήθηκε παράνομα, υπό την απειλή των όπλων», μια έκταση ίση περίπου με την Πορτογαλία, σχολίασε.

«Αυτή η αρπαγή εδαφών είναι παράνομη», τόνισε. «Οι Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζουν και δεν θα αναγνωρίσουν αυτά τα εδάφη ως μέρος της Ρωσίας. Καλούμε όλες τις χώρες να απορρίψουν τις κραυγαλέες απόπειρες της Ρωσίας για εδαφική κατάκτηση. Αυτά τα εδάφη είναι ουκρανικά», πρόσθεσε.

Ο Στόλτενμπεργκ υπενθύμισε ότι το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης αλλά επανέλαβε ότι στηρίζει αταλάντευτα την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα καθώς αμύνεται απέναντι στη Ρωσία. «Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να ξαναπάρει δια της βίας αυτά τα κατεχόμενα εδάφη και θα την στηρίξουμε ώστε να συνεχίσει να απελευθερώνει αυτά τα εδάφη», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτές οι περιοχές είναι Ουκρανία, όπως και η Κριμαία (σ.σ. προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014) είναι Ουκρανία», συνέχισε.

«Παρακολουθούμε στενά τι κάνει η Ρωσία (…) και της διαμηνύσαμε με σαφήνεια ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα εναντίον της Ουκρανίας», προειδοποίησε.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, με ταχείες διαδικασίες, ο Στόλτενμπεργκ δεν έδωσε μια σαφή απάντηση. «Κάθε δημοκρατία στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και έχουμε πει ξανά και ξανά ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή», είπε, υπενθυμίζοντας όμως ότι η ένταξη πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα και από τις 30 χώρες μέλη.

Ο Στόλτενμπεργκ διαβεβαίωσε επίσης ότι οι σύμμαχοι θα υπερασπιστούν τις υποδομές στρατηγικής σημασίας, μετά τη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική, στα ανοιχτά του νησιού Μπόρνχολμ της Δανίας. «Σκάφη και αεροπλάνα της Συμμαχίας βρίσκονται στη ζώνη αυτή και συλλέγουν χρήσιμες πληροφορίες για την έρευνα που είναι σε εξέλιξη ώστε να διαπιστώσουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις», είπε.

Ο Στόλτενμπεργκ θα συναντηθεί αύριο Σάββατο με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Μπάιντεν: Η Ουάσινγκτον καταδικάζει τη δόλια απόπειρα της Ρωσίας να προσαρτήσει κυρίαρχο ουκρανικό έδαφος

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ότι:«Θα ενώσουμε τη διεθνή κοινότητα τόσο για να καταγγείλουμε αυτές τις κινήσεις όσο και για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να λογοδοτήσει».

«Oι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη δόλια απόπειρα της Ρωσίας σήμερα να προσαρτήσει κυρίαρχο ουκρανικό έδαφος. Η Ρωσία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, καταπατώντας τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επιδεικνύοντας την περιφρόνησή της για ειρηνικά κράτη παντού», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Μην κάνετε λάθος: αυτές οι ενέργειες δεν έχουν καμία νομιμότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σέβονται πάντα τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας».

«Θα ενώσουμε τη διεθνή κοινότητα τόσο για να καταγγείλουμε αυτές τις κινήσεις όσο και για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να λογοδοτήσει».

Λιζ Τρας: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να αλλάξει τα διεθνή σύνορα χρησιμοποιώντας ωμή βία

"Δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να αλλάξει τα διεθνή σύνορα χρησιμοποιώντας ωμή βία. Θα διασφαλίσουμε ότι θα χάσει αυτόν τον παράνομο πόλεμο", δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας.

"Ο Πούτιν ενήργησε ακόμη μια φορά κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου με σαφή περιφρόνηση για τις ζωές των Ουκρανών πολιτών, του ουκρανικού λαού που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί".

"Το Ηνωμένο Βασίλειο ουδέποτε θα αγνοήσει την κυρίαρχη θέληση αυτών των ανθρώπων και ουδέποτε θα δεχθεί τις περιφέρειες του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ουκρανικό έδαφος", τόνισε η Λιζ Τρας.

Μακρόν: Καταδικάζουμε την παράνομη προσάρτηση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την προσάρτηση μέρους της Ουκρανίας στη Ρωσία, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και της ουκρανικής εθνικής κυριαρχίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην τελετή που έγινε νωρίτερα σήμερα στο Κρεμλίνο, επανέλαβε ότι η Μόσχα θα θριαμβεύσει σε αυτήν την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν καταδίκασε την «παράνομη προσάρτηση» του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και επανέλαβε ότι η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.