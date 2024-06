Πούτιν: «Το υφιστάμενο μοντέλο της Δύσης για την παγκόσμια ασφάλεια έχει καταρρεύσει»

Αν η Ουκρανία συμφωνήσει στους όρους αυτούς, «το ίδιο λεπτό» η Ρωσία θα σταματήσει το πυρ και θα αρχίσει διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος στα στελέχη του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ακόμα πως η προώθηση του στρατού του προς το Κίεβο το 2022 είχε στόχο να αναγκάσει την Ουκρανία να δεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι δεν υπήρχε η πρόθεση να καταληφθεί εξ εφόδου η ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Ουκρανία και η Δύση υποστηρίζουν ότι η Ρωσία ήθελε να καταλάβει το Κίεβο και να εγκαταστήσει εκεί φιλικούς προς τη Ρωσία ηγέτες, όμως η επίθεσή της αποκρούσθηκε από τη σθεναρή αντίσταση των Ουκρανών.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης στη συνάντησή του με τους αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών ότι τα σχέδια δυτικών χωρών να παράσχουν στην Ουκρανία δάνεια χρησιμοποιώντας τους τόκους από παγωμένα στο εξωτερικό ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, συνιστά κλοπή και δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Ο τρόπος με τον οποίο η Δύση συμπεριφέρθηκε στη Μόσχα δείχνει πως οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να πέσει θύμα παρόμοιου παγώματος περιουσιακών στοιχείων εκ μέρους της Δύσης, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Παρόλες τις στρεψοδικίες, η κλοπή θα παραμείνει βεβαίως κλοπή. Και δεν θα μείνει ατιμώρητη», δήλωσε ο Πούτιν.

«Τώρα γίνεται σαφές σε όλες τις χώρες, τις εταιρείες και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ότι τα περιουσιακά στοιχεία τους και τα αποθεματικά τους απέχουν από το να είναι ασφαλή τόσο με τη νομική όσο και με την οικονομική έννοια της λέξης.

«Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι ο επόμενος για απαλλοτρίωση από τις ΗΠΑ και τη Δύση», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν έκανε τη δήλωση αυτή μία ημέρα αφότου οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών συμφώνησαν στο περίγραμμα μιας συμφωνίας για την παροχή δανείων 50 δισεκ. δολαρίων στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας τους τόκους από ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει από το 2022 που η Μόσχα έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να εισβάλουν στην Ουκρανία, αποκαλώντας την εισβολή ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμα σήμερα στην ομιλία του στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών πως το υφιστάμενο μοντέλο της Δύσης για την παγκόσμια ασφάλεια έχει καταρρεύσει και πως η Δύση χρειάζεται να βρει ένα τρόπο για να δουλέψει με τη Ρωσία.

