Πούτιν: «Τρομοκρατική ενέργεια» η ανατίναξη της γέφυρας της Κριμαίας - Ανησυχία για «σκληρή απάντηση» της Μόσχας

«Οι δράστες, οι αυτουργοί και οι εντολείς είναι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες», είπε ο Πούτιν σε μια συνάντηση με τον επικεφαλής της ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρόκειται για μια τρομοκρατική πράξη που στόχευε στην καταστροφή μιας πολιτικής υποδομής κρίσιμης σημασίας» ανέφερε, σύμφωνα με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Κρεμλίνου στο Telegram.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns