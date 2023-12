Πράγα: Καρέ καρέ η έφοδος της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο – H στιγμή που βρίσκουν νεκρό τον δράστη

#WATCH ?? The Czech police have released operational footage captured during the shooting at Charles University. #shooting #Prague #CharlesUniversity pic.twitter.com/ptBEPk2eLh

Η μεγαλύτερη ένοπλη επίθεση στην ιστορία της χώρας

Η Τσεχία πενθεί την επομένη της μεγαλύτερης ένοπλης επίθεσης στην σύγχρονη ιστορία της χώρας με 14 νεκρούς περιλαμβανομένου του δράστη στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 24χρονος φοιτητής, δράστης της επίθεσης, αυτοκτόνησε, αφού πυροβόλησε και σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε 25 στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου.

Η τσεχική αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους νεκρούς και συνεχίζει να ερευνά τους χώρους του Πανεπιστημίου, δήλωσε στο τσεχικό ραδιόφωνο ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουζαν, διευκρινίζοντας ότι τρεις από τους τραυματίες είναι αλλοδαποί.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε νωρίτερα ότι ένας από τους τραυματίες είναι ολλανδός υπήκοος. Όλα τα θύματα σκοτώθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου του Πανεπιστημίου. Ορισμένοι από τους νεκρούς ήταν συμφοιτητές του δράστη. Ανακοινώνοντας ωστόσο, ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, η αστυνομία αποφάσισε να συνεχίσει να παρακολουθεί ορισμένους ευαίσθητους χώρους, όπως τα σχολεία.

Η κυβέρνηση κήρυξε ημέρα πένθους την 23η Δεκεμβρίου και ο τσεχικός πληθυσμός θα τηρήσει το μεσημέρι ενός λεπτού σιγή.

Σύμφωνα με τον Μάρτιν Βόντρασεκ, η αστυνομία άρχισε να αναζητεί τον φοιτητή πριν από την επίθεση, αφότου ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός στο χωριό Χόστουν, δυτικά της Πράγας. Ο δράστης «έφυγε για την Πράγα δηλώνοντας ότι θέλει να αυτοκτονήσει», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας αρνούμενος να επιβεβαιώσει ότι ο 24χρονος σκότωσε όντως τον πατέρα του.

Η αστυνομία ερεύνησε κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου ο δράστης επρόκειτο να παρουσιασθεί για μάθημα, αλλά εκείνος κατευθύνθηκε τελικά στο γειτονικό κεντρικό κτίριο της Σχολής στο ιστορικό κέντρο της Πράγας.

«Πάντα ήθελα να σκοτώνω»

Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα για τον μακελάρη της Πράγας, καθώς φαίνεται να εμπνεύστηκε την επίθεση από ένα φρικτό παρόμοιο γεγονός, που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο, όταν ένα 14χρονο κορίτσι πήρε μια καραμπίνα στο σχολείο της και σκότωσε έναν συμμαθητή της πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της.

Ο 24χρονος είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του μέσα από μηνύματά του στο Telegram.

Εκεί, μάλιστα, είχε αναφέρει και το όνομα «Αλίνα Αφανασκίνα», από την οποία «εμπνεύστηκε» την επίθεση. «Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι David. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία, η Alina Afanaskina με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γινόμουν μανιακός στο μέλλον. Τότε, όταν ο Ilnaz έκανε τους πυροβολισμούς, συνειδητοποίησα ότι ήταν καλύτερο να κάνω μαζικές δολοφονίες παρά κατά συρροή δολοφονίες». (σ.σ.: όπως η Alina Afanaskina έτσι και ο Ilnaz είναι δράστης μαζικών επιθέσεων).

«Από τύχη γλιτώσαμε»- πως περιγράφουν τις δραματικές στιγμές αυτόπτες μάρτυρες

Ο Αντώνης Αγγελίδης, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του βρισκόταν στην Πράγα για διακοπές και έγινε αυτόπτης μάρτυρας της φονικής επίθεσης μίλησε στην ΕΡΤ για την τύχη που είχε με το μέρος του. «Περάσαμε με το αυτοκίνητο, είχαμε παρκάρει ακριβώς εκεί και είχαμε απομακρυνθεί λίγα μέτρα, δηλαδή είχαμε ανέβει προς το κάστρο της παλιάς πόλης και είδαμε όλο το περιστατικό πανοραμικά. Αμέσως ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Αρχίσαμε να ακούμε σειρήνες και ασθενοφόρα» δήλωσε συγκλονισμένος.

Όπως περιέγραψε ο κ. Αγγελίδης, εξ αρχής φάνηκε ότι «κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει» εξιστορώντας ότι σοκαρίστηκε μόλις έμαθε περισσότερες πληροφορίες.

Μιλώντας για τις δραματικές στιγμές την ώρα της επίθεσης, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε όλο το σημείο από την αστυνομία και τα ασθενοφόρα. «Δεν μπορούσε να περάσει κανείς. Αυτό που βλέπαμε εμείς από το σημείο που ήμασταν ήταν κόσμο πανικόβλητοι, έτρεχαν παντού πολλά ασθενοφόρα, σειρήνες. Επικρατούσε ένας πανικός στο σημείο και στους γύρω δρόμους».

Ο Κωνσταντίνος Τσίβος, επικεφαλής Ελληνικών Σπουδών στο Παν/μιο του Καρόλου μίλησε για το πώς βίωσε ο ίδιος και οι μαθητές του την επίθεση. Ο κ. Τσίβος αρχικά εξήγησε πως την ώρα της επίθεσης εκείνος έκανε μάθημα στο κτήριο της Πρυτανείας, το οποίο βρίσκεται 500 μ. από την Φιλοσοφική, όπου έγινε το μακελειό. «Όταν κοίταξα το email και είδα μια ειδοποίηση από τη γραμματεία της σχολής που έλεγε ότι πρέπει να κλειδωθούμε και ότι πρέπει να σβήσουμε τα φώτα και να παραμείνουμε κλεισμένοι στις αίθουσες, κατάλαβα τι συνέβη».

!?Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague#CzechRepublic#shootingpic.twitter.com/y9clkiN7X2